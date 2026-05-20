«Όσοι πολίτες πλησιάζουν τη Μαρία Καρυστιανού ή τη Μαρία Γρατσία και φωτογραφίζονται μαζί τους, ούτε στελέχη, ούτε συνεργάτες, ούτε υποψήφιοι του υπό διαμόρφωση Κινήματος είναι απαραίτητα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα που ανέφεραν ορισμένα πρόσωπα που βρέθηκαν τις προάλλες στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία, στο πλαίσιο της υπογραφής της διακήρυξης του νέου κόμματος, ως συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού δίνει ο υπό ίδρυση πολιτικός φορέας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού κρατά αποστάσεις απ’ όσους την πλησίασαν ή φωτογραφήθηκαν μαζί της και τονίζει πως «δεν υπάρχει κάποιο "face control", ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις ή το παρελθόν οποιουδήποτε φωτογραφιζόμενου».

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση αναφέρει πως: «Το Κίνημα των Πολιτών δεν διαθέτει τα κυβερνητικά συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης, συγκροτείται για πρώτη φορά από τους ίδιους τους πολίτες και τίποτε δεν θα το σταματήσει στην επιδίωξη των στόχων του, οι οποίοι θα ανακοινωθούν μεταξύ άλλων στην πρώτη επίσημη συγκέντρωσή του στις 21 Μαΐου 2026 στο "Ολύμπιον" της Θεσσαλονίκης στις 18:30».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Εκ μέρους του υπό ίδρυση Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών, ξεκαθαρίζουμε ότι όσοι πολίτες πλησιάζουν τη Μαρία Καρυστιανού ή τη δικηγόρο και στενή συνεργάτιδά της Μαρία Γρατσία και φωτογραφίζονται μαζί τους, ούτε στελέχη, ούτε συνεργάτες, ούτε υποψήφιοι του υπό διαμόρφωση Κινήματος είναι απαραίτητα, ό,τι και αν ισχυρίζονται οι ίδιοι.

Ουδεμία ευθύνη φέρει το Κίνημα, τα στελέχη και η επικεφαλής του για το παρελθόν ή τους τυχόν υπολογισμούς οποιουδήποτε.

Οι πόρτες των γραφείων της Μαρίας Καρυστιανού είναι πάντα ανοιχτές, δεν υφίσταται κάποιο "face control", ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις ή το παρελθόν οποιουδήποτε φωτογραφιζόμενου!

Αυτό ακριβώς συνέβη για πολλοστή φορά και κατά τη διαδικασία υπογραφής στην ιδρυτική διακήρυξη του Κινήματος, όταν πολίτες προσήλθαν ανταποκρινόμενοι σε ποικίλες προσκλήσεις ομάδων πολιτών και διαδικτυακών ομάδων. Ακόμη κι αν είναι προφανές ότι θα μας πλησιάσουν πολλοί "φυτευτοί" και κακοπροαίρετοι, ακόμη κι αν μια φωτογραφία από μόνη της δεν σημαίνει οιαδήποτε ιδεολογική ή πολιτική ταύτιση, ακόμη κι αν είναι βέβαιο ότι θα στηθούν πολλές προβοκάτσιες τέτοιου είδους, ξεκαθαρίζουμε ότι ΔΕΝ σκοπεύουμε να μπούμε σε κάποια καραντίνα, ούτε να υποχωρήσουμε από τις αρχές της ανοιχτής, διαφανούς, δημοκρατικής διαμόρφωσης του δικτύου των κομματικών μας οργανώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου υπάρχουν απόδημοι και ομογενείς, με τη βοήθεια και της πιο σύγχρονης τεχνολογίας στο Διαδίκτυο.

Το Κίνημα των Πολιτών δεν διαθέτει τα κυβερνητικά συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης, συγκροτείται για πρώτη φορά από τους ίδιους τους πολίτες και τίποτε δεν θα το σταματήσει στην επιδίωξη των στόχων του, οι οποίοι θα ανακοινωθούν μεταξύ άλλων στην πρώτη επίσημη συγκέντρωσή του στις 21 Μαΐου 2026 στο "Ολύμπιον" της Θεσσαλονίκης στις 18:30».

