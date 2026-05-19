Ποια σχολεία στην Αττική θα μείνουν κλειστά ανήμερα της φετινής διπλής την 21η Μαΐου - Πού αλλού θα έχουν αργία οι μαθητές.

Ο Μάιος φτάνει προς το τέλος του αλλά συνεχίζει να φέρνει χαμόγελα αργίας με κλειστά σχολεία και στην Αττική με τους μαθητές τεσσάρων Δήμων να προετοιμάζονται για μια μέρα ανάπαυλας άνευ σχολικών υποχρεώσεων.

Ειδικότερα ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης που φέτος «πέφτει» την Πέμπτη 21 Μαΐου αναμένεται να έχουμε κλειστά σχολεία στους Δήμους της Αττικής που έχουν ως πολιούχους τους τους δύο Αγίους. Ο λόγος φυσικά για τα σχολεία σε Μαρκόπουλο, Γλυφάδα και Άνω Λιόσια. Βέβαια οι εν λόγω Άγιοι φέρνουν αργία και σε Σάπες, Καστελλόριζο, Δεσκάτη, Μαλεσίνα και Αμύνταιο. Να σημειωθεί ότι η σχολική αργία στους ανωτέρω Δήμους καλύπτει όλες τις σχολικές βαθμίδες ενώ κλειστά θα παραμείνουν και τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Φέτος μάλιστα υπάρχει διπλή εορτή στις 21 Μαΐου καθώς γιορτάζουμε και την γιορτή της Αναλήψεως, την 40η ημέρα από την Ανάσταση του Κυρίου. Ουσιαστικά ανήμερα της Αναλήψεως η εκκλησία γιορτάζει την ανάβαση του Χριστού στους ουρανούς καθώς σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της αποστολής του Κυρίου επί Γης. Το εκκλησιαστικό γεγονός της Αναλήψεως περιγράφεται από τους ευαγγελιστές Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη, στις Πράξεις των Αποστόλων, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και στην Α’ Καθολική Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Μόνο ο ευαγγελιστής Ματθαίος παραλείπει κάθε μνεία για το γεγονός αυτό.

Οπότε λόγω και του εορτασμού της Αναλήψεως θα έχουμε κλειστά σχολεία στα Βριλήσσια Αττικής καθώς είναι πολιούχος του Δήμου ενώ κλειστά θα μείνουν για τον ίδιο λόγο και τα σχολεία στη Σίφνο.