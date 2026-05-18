Έκπληκτη η Μαρία Μπεκατώρου με ερώτηση του «The Chase».

Μία άβολη ερώτηση περί ανδρικής ανατομίας στο «The Chase» φαίνεται να έφερε σε αμηχανία την Μαρία Μπεκατώρου, προκαλώντας, αναπόφευκτα, νέες απορίες από πλευρά της.

Η παρουσιάστρια, το απόγευμα της Δευτέρας 18 Μαΐου, ήρθε αντιμέτωπη με μία ερώτηση που την έκανε τόσο να απορήσει όσο και να «στεναχωρηθεί».

Η ερώτηση αφορούσε το ρεκόρ Γκίνες, και τον άνδρα από τη Βρετανία που διεκδικεί τον τίτλο «του μικρότερου ανδρικού μορίου»:

«Τι μήκος περίπου έχει το μόριο ενός άνδρα στη Μ. Βρετανία, που διεκδικεί μία θέση στο ρεκόρ Γκίνες με τον τίτλο του μικρότερου ανδρικού μορίου στον κόσμο;».

Η παρουσιάστρια, ,την ώρα που εμφανίστηκε η ερώτηση, φάνηκε να διστάζει ενώ αμέσως μετά απόρησε σε σχέση με το πόσο ακριβώς είναι το 2,5 εκατοστά: «Μπορείς να μου δείξεις;. Δείξτε μου πόσο είναι το 2,5 εκατοστά δηλαδή... Τόσο λίγο έβαλες;», αποκρίθηκε στον παίκτη ο οποίος επέλεξε σωστά τη μία ίντσα.

Κλείνοντας μάλιστα θέλησε να σχολιάσει: «Το γεγονός όμως ότι θα πάρει τίτλο, είναι κάτι. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει αυτό το θεματάκι… θεματάκι! Αλλά θα έχει τίτλο: Ο άνδρας με το μικρότερο μόριο στον κόσμο».

