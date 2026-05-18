Μία άβολη ερώτηση περί ανδρικής ανατομίας στο «The Chase» φαίνεται να έφερε σε αμηχανία την Μαρία Μπεκατώρου, προκαλώντας, αναπόφευκτα, νέες απορίες από πλευρά της.
Η παρουσιάστρια, το απόγευμα της Δευτέρας 18 Μαΐου, ήρθε αντιμέτωπη με μία ερώτηση που την έκανε τόσο να απορήσει όσο και να «στεναχωρηθεί».
Η ερώτηση αφορούσε το ρεκόρ Γκίνες, και τον άνδρα από τη Βρετανία που διεκδικεί τον τίτλο «του μικρότερου ανδρικού μορίου»:
«Τι μήκος περίπου έχει το μόριο ενός άνδρα στη Μ. Βρετανία, που διεκδικεί μία θέση στο ρεκόρ Γκίνες με τον τίτλο του μικρότερου ανδρικού μορίου στον κόσμο;».
Η παρουσιάστρια, ,την ώρα που εμφανίστηκε η ερώτηση, φάνηκε να διστάζει ενώ αμέσως μετά απόρησε σε σχέση με το πόσο ακριβώς είναι το 2,5 εκατοστά: «Μπορείς να μου δείξεις;. Δείξτε μου πόσο είναι το 2,5 εκατοστά δηλαδή... Τόσο λίγο έβαλες;», αποκρίθηκε στον παίκτη ο οποίος επέλεξε σωστά τη μία ίντσα.
Κλείνοντας μάλιστα θέλησε να σχολιάσει: «Το γεγονός όμως ότι θα πάρει τίτλο, είναι κάτι. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει αυτό το θεματάκι… θεματάκι! Αλλά θα έχει τίτλο: Ο άνδρας με το μικρότερο μόριο στον κόσμο».
