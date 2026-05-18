«Είναι ζήτημα διεθνούς ευθύνης και λογοδοσίας απέναντι στο γένος των ανθρώπων» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας.

Μήνυμα υπέρ της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων έστειλε τη Βουλή ο Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται όχι μόνο για μια πράξη σεβασμού προς τα θύματα, αλλά και για μια πράξη ιστορικής αλήθειας. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας άφησε αιχμές προς τις χώρες που, όπως είπε, επιλέγουν τη βολική στάση ότι τέτοια ζητήματα ανήκουν αποκλειστικά στο παρελθόν, «ωσάν η Ιστορία να μην αφορά αίμα και οστά ανθρώπων».

«Η αναγνώριση της οργανωμένης εξόντωσης ομάδων ως Γενοκτονίας, δεν συνιστά εσωτερική υπόθεση οποιουδήποτε κράτους, ανεξαρτήτως της ισχύος του στο διεθνές γίγνεσθαι. Δεν είναι θέμα εσωτερικού δικαίου. Αυτό έχει λυθεί τελεσίδικα κατά τη δίκη της Νυρεμβέργης. Είναι ζήτημα διεθνούς ευθύνης και λογοδοσίας απέναντι στο γένος των ανθρώπων», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Παράλληλα, μιλώντας στην εκδήλωση υψηλού συμβολισμού που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Γερουσίας, με αφορμή τη συμπλήρωση της 19ης Μαΐου, Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, προς τιμήν των 353.000 θυμάτων και του ξεριζωμού του Ποντιακού Ελληνισμού από τις πατρογονικές του εστίες, αναφέρθηκε στη συμβολή των Ποντίων στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στις Ένοπλες Δυνάμεις, επισημαίνοντας ότι δύο από τους τρεις σημερινούς αρχηγούς των Επιτελείων είναι ποντιακής καταγωγής.

Κακλαμάνης: «Παραφωνία» της ΕΕ η στάση απέναντι στη Γενοκτονία

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σημείωσε ότι το αίτημα για αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας καθίσταται σήμερα πιο επίκαιρο και επιτακτικό από ποτέ, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα έχει εντείνει διαχρονικά τις θεσμικές της πρωτοβουλίες για τη διεθνή δικαίωση του Ποντιακού Ελληνισμού.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «παραφωνία» τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για μια «παράξενη σιωπή» απέναντι στις γενοκτονίες που, όπως ανέφερε, έχει διαπράξει διαχρονικά η Τουρκία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στήριξη που παρέχουν χώρες εκτός Ευρώπης στις ελληνικές θέσεις, αποκαλύπτοντας ότι το Κοινοβούλιο της Αργεντινής εξετάζει αυτές τις ημέρες το ενδεχόμενο αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

«Στηρίζουμε με όλους τους τρόπους το αίτημα για επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου που παραμένει ανεκπλήρωτο, όταν η ίδια η ΕΕ εγκρίνει δεκάδες δισ. πολεμικών αποζημιώσεων για την Ουκρανία και ταυτόχρονα δηλώνει αναρμόδια για τις γερμανικές αποζημιώσεις», τόνισε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.

«Διεκδικούμε τη διεθνή αναγνώριση των Ελλήνων του Πόντου», υποστήριξε και ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, καθώς επί των ημερών του ψηφίστηκε ο νόμος για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων από την ελληνική Πολιτεία.