Με τη σωστή χρήση του, η άνεση στο αυτοκίνητο βελτιώνεται σημαντικά — συχνά χωρίς καν να το καταλάβουμε.

Σχεδόν κάθε σύγχρονο αυτοκίνητο διαθέτει το κουμπί ανακυκλοφορίας αέρα στο air condition, όμως πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς λειτουργεί ή πότε πρέπει να το χρησιμοποιούν. Το σύμβολό του είναι συνήθως ένα αυτοκίνητο με ένα κυκλικό βέλος στο εσωτερικό και βρίσκεται δίπλα στα χειριστήρια του κλιματισμού (A/C).

Το κουμπί ανακυκλοφορίας αέρα, όπως αναφέρει το southernliving.com, αλλάζει την πηγή του αέρα που εισέρχεται στην καμπίνα του οχήματος. Όταν είναι ενεργοποιημένο, το σύστημα «κλείνει» την είσοδο εξωτερικού αέρα και ανακυκλώνει τον αέρα που ήδη βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο.

Αυτό σημαίνει ότι ο κλιματισμός δεν τραβάει ζεστό αέρα από το περιβάλλον, αλλά ψύχει ξανά και ξανά τον ήδη πιο δροσερό αέρα της καμπίνας. Έτσι, η θερμοκρασία πέφτει πιο γρήγορα και η αίσθηση δροσιάς γίνεται πιο έντονη, ειδικά τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

Πότε πρέπει να το χρησιμοποιείτε

Η ανακυκλοφορία είναι πιο αποτελεσματική όταν ο εξωτερικός αέρας είναι ζεστός ή όταν το αυτοκίνητο έχει εκτεθεί στον ήλιο και η θερμοκρασία στο εσωτερικό του έχει ανέβει σημαντικά.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, βοηθά τον κλιματισμό να αποδώσει πιο γρήγορα, μειώνοντας τον χρόνο που χρειάζεται για να δροσίσει την καμπίνα.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινά όταν οδηγείτε σε περιοχές με καυσαέρια ή έντονη ρύπανση, καθώς μειώνει την είσοδο εξωτερικού αέρα.

Πότε δεν είναι καλή ιδέα να είναι ενεργό

Η συνεχής χρήση της ανακυκλοφορίας δεν είναι πάντα ιδανική. Όταν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά τον χειμώνα, μπορεί να αυξήσει την υγρασία μέσα στο όχημα.

Αυτό συχνά οδηγεί σε θάμπωμα των τζαμιών, καθώς ο υγρός αέρας δεν ανανεώνεται επαρκώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι καλύτερο να ενεργοποιείται η εισαγωγή φρέσκου εξωτερικού αέρα, ώστε να βελτιώνεται η κυκλοφορία και να μειώνεται η υγρασία στην καμπίνα.

Το κουμπί ανακυκλοφορίας αέρα είναι ένα απλό αλλά πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη σωστή λειτουργία του κλιματισμού. Χρησιμοποιείται κυρίως για ταχύτερη ψύξη το καλοκαίρι, αλλά χρειάζεται ισορροπία στη χρήση του, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα υγρασίας και μειωμένης ορατότητας.