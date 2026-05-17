Έφερε τα «πάνω - κάτω» η Βουλγαρία με την Dara και το ανατρεπτικό «Bangaranga» που άγγιξε την κορυφή! Όσα είπε ο Akylas.

Αυλαία έριξε απόψε, Σάββατο 16 Μαΐου, η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή γιορτή με τον τελικό του 70ού Διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2026, να φτάνει στο τέλος του, χαρίζοντας το τρόπαιο στην Βουλγαρία και το ανατρεπτικό «Bangaranga».

Η πρώτη τριάδα του πίνακα διαμορφώθηκε με τη Βουλγαρία στην πρωτιά. Το κοινό έδωσε 122 βαθμούς στην Αυστραλία και η Βουλγαρία συγκέντρωσε συνολικά 516 βαθμούς. Δεύτερο ήρθε το Ισραήλ (343 βαθμούς) και την τριάδα έκλεισε η Ρουμανία με 296 βαθμούς.

Ο πίνακας με την τελική ψηφοφορία. Η Βουλγαρία βγήκε πρώτη στις επιτροπές και στο televoting.

1.Βουλγαρία---516

2.Ισραήλ---343

3.Ρουμανία---296

4.Αυστραλία---287

5.Ιταλία---281

6.Φινλανδία---279

7.Δανία---243

8.Μολδαβία---226

9.Ουκρανία---221

10.Ελλάδα---220

11.Γαλλία---158

12.Πολωνία---150

13.Αλβανία---145

14.Νορβηγία---134

15.Κροατία---124

16.Τσεχία---113

17.Σερβία---90

18.Μάλτα---89

19.Κύπρος---75

20.Σουηδία---51

21.Βέλγιο---36

22.Λιθουανία---22

23.Γερμανία---12

24.Αυστρία---6

25.Ηνωμένο Βασίλειο---1

Η εμφάνιση της Ελλάδας

Η εμφάνιση της Κύπρου

Η βραδιά ξεκίνησε με δυνατές ερμηνείες και συνέχισε με εκπλήξεις καθ’ όλη τη διάρκεια του show.

Ο έλληνας εκπρόσωπος, ο Akylas, ανέβηκε στη σκηνή και τα «έσπασε» με το Ferto, ωστόσο παρά τις προβλέψεις και τα προγνωστικά βρέθηκε στην 10η θέση της τελικής βαθμολογίας.

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά την Κύπρο, η Antigoni με το JALLA έκανε το κοινό να χορεύει τσιφτετέλι, ενώ η Βουλγαρία έκανε την μεγαλύτερη ανατροπή και στέφθηκε νικήτρια με 516 βαθμούς για πρώτη φορά στην ιστορία της κερδίζοντας και το κοινό και τις επιτροπές.

Η βαθμολογία από τις κριτικές επιτροπές των χωρών έφερε την ανατροπή με τις ψήφους να χωρίζονται ανάλογα με την προτίμησή του, ενώ η ψηφοφορία του κοινού έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Η Φινλανδία, αν και το μεγαλύτερο φαβορί, βρέθηκε στην 6η θέση, διαψεύδοντας τα προγνωστικά.

Η βραδιά ωστόσο, άφησε έναν νοσταλγικό απόηχο με πολλούς από τους καλεσμένους να επαναφέρουν μνήμες και μελωδίες από τα χρόνια του διαγωνισμού.

Έτσι, μεταξύ των διαγωνιζόμενων χωρών που εμφανίστηκαν απόψε, βρέθηκαν στη σκηνή και παλιοί γνώριμοι του θεσμού.

Ανάμεσά τους οι Lordi, τα θρυλικά «τέρατα» που είχαν κατακτήσει την κορυφή στην Αθήνα το 20026. Ο Alexander Rybak, με δύο συμμετοχές στον διαγωνισμό, η μία εξ’ αυτών – το 2009 – άφησε εποχή καθώς ο τότε νεαρός συνόδευσε τη φωνή του με το βιολί.

Η θρυλική Ruslana επέστρεψε στη σκηνή, ενώ την ακολούθησε και η Verka Serduchka ο Max Mutzke (Γερμανία 2004), ο Kristian Kostov (Βουλγαρία 2017), η Erika Vikman (Φινλανδία 2025) και η Miriana Conte (Μάλτα 2025).

Η πρώτη δήλωση του Akyla στη ΕΡΤ

Ο Akylas παρά το γεγονός ότι δεν άγγιξε την πρωτιά, εμφανίστηκε στην κάμερα της ΕΡΤ και στο Eurovision Night με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο για να χαρίσει την πρώτη του δήλωση: «Πάλι... κουβά, δεν ξέρω από που να ζητήσω συγγνώμη. Μου δώσατε μια μεγάλη ευκαιρία και έδωσα το 200% που είχα. Έδωσα το καλύτερο που μπορούσα. Ελλάδα σε ευχαριστώ πάρα πολύ».

Δείτε ξανά όλες τις συμμετοχές

1. Δανία: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire

3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

4. Βέλγιο: ESSYLA - Dancing on the Ice

5. Αλβανία: Alis – Nân

6. Ελλάδα: Akylas – Ferto

7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

9. Σερβία: LAVINA - Kraj Mene

10. Μάλτα: AIDAN – Bella

11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

13. Κροατία : LELEK – Andromeda

14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei

15. Γαλλία: Monroe - Regarde !

16. Μολδαβία : Satoshi - Viva, Moldova!

17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

18. Πολωνία: ALICJA – Pray

19. Λιθουανία: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más

20. Σουηδία: FELICIA - My System

21. Κύπρος: Antigoni – JALLA

22. Ιταλία: Sal Da Vinci - Per Sempre Sì

23. Νορβηγία: JONAS LOVV - YA YA YA

24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

25. Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

