Ο Akylas χάρισε μία ανατρεπτική εμφάνιση στη βραδιά του τελικού για τη Eurovision 2026, έχοντας δημιουργήσει το δικό του κοινό, χαρίζοντας τη 10η θέση στην Ελλάδα.

Δέκατος τερμάτισε ο Akylas με το Ferto στο 70ό Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026, ωστόσο η διαδρομή του χάρισε χαμόγελα και πολλές viral στιγμές.

Στην κορυφή σήμερα βρέθηκε η Βουλγαρία με τη Ντάρα και το «Bangaranga», ενώ ακολούθησε το Ισραήλ και η Αυστραλία.

Παρ’ όλα αυτά, ο 27χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε στην μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης όπου χάρισε μία αξιοπρεπή και γεμάτη χαμόγελα εμφάνιση.

Τη σκηνοθεσία υπέγραψε ο Φωκάς Ευαγγελινός και στο πλευρό του ερμηνευτή βρέθηκαν χορευτές και η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου που βοήθησαν στη δημιουργία των τεσσάρων διαφορετικών κόσμων που «έτρεξαν» πάνω στο stage.

Οι συμμετέχοντες χώρες και το κοινό έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εμφάνιση της Ελλάδας ήδη από τον εθνικό τελικό, κάνοντας έτσι τον Akylas να φιγουράρει για καιρό στις πρώτες θέσεις των προγνωστικών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=Rfd-6uAG4Rc}

Αμέσως μετά τη λήξη του φετινού τελικού, ο Akylas μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και την Κέλλυ Βρανάκη, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πάλι κουβά, δεν ξέρω από που να ζητήσω συγγνώμη. Μου δώσατε μια μεγάλη ευκαιρία και έδωσα το 200% που είχα. Έδωσα το καλύτερο που μπορούσα. Ελλάδα σε ευχαριστώ πάρα πολύ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dikhnex0bcup?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρ’ όλα αυτά, όποια και αν είναι η εξέλιξη της συμμετοχής του Akyla ο ίδιος κατάφερε να κάνει έναν μαραθώνιο γεμάτο με μουσική και νέες εμπειρίες.

Από την πρώτη στιγμή, η ενέργειά του και το πάθος του για τη μουσική τον έφεραν πιο κοντά στον κόσμο και τους eurofans και κατάφερε να αφήσει το δικό του στίγμα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.