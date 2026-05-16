Τελικός Eurovision 2026: Η ώρα του Akylas με το Ferto - Δείτε Live

Η μεγάλη ώρα του τελικού της Eurovision 2026 είναι γεγονός και η Ευρώπη βρίσκεται σε αναμονή για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή της φετινής διοργάνωσης.
Αν και η αυλαία για τον 70ό Διαγωνισμό τραγουδιού, άνοιξε στη Βιέννη, με τον Α’ και Β’ Ημιτελικό, ο μαραθώνιος τραγουδιού λήγει σήμερα με τον τελικό και την κορύφωση της μουσικής γιορτής.
Η Ελλάδα φέτος εκπροσωπείται από τον Akyla και το «Ferto», ο οποίος βρίσκεται ήδη ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης και κέρδισε την πρόκριση στον Α’ Ημιτελικό με το… σπαθί του.
Σήμερα, ανεβαίνει στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σκηνή έκτος σε σειρά, και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ελληνική αποστολή.
Στην σκηνή απόψε, ανεβαίνει και η εντυπωσιακή Antigoni με το τραγούδι «Jalla» για να εκπροσωπήσει την Κύπρο και να δώσει τον δικό της παλμό στον φετινό τελικό.
Επίσης αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή κορυφαίοι νικητές και πρωταγωνιστές της Eurovision οι οποίοι θα ερμηνεύσουν διαχρονικές επιτυχίες που άφησαν το στίγμα τους στον διαγωνισμό. Στη σκηνή θα βρεθούν οι Lordi (Φινλανδία 2006), ο Alexander Rybak (Νορβηγία 2009 & 2018), η Ruslana (Ουκρανία 2004), η Verka Serduchka (Ουκρανία 2007), ο Max Mutzke (Γερμανία 2004), ο Kristian Kostov (Βουλγαρία 2017), η Erika Vikman (Φινλανδία 2025) και η Miriana Conte (Μάλτα 2025).
Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών:
1. Δανία: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire
3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
4. Βέλγιο: ESSYLA - Dancing on the Ice
5. Αλβανία: Alis – Nân
6. Ελλάδα: Akylas – Ferto
7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
9. Σερβία: LAVINA - Kraj Mene
10. Μάλτα: AIDAN – Bella
11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
13. Κροατία : LELEK – Andromeda
14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei
15. Γαλλία: Monroe - Regarde !
16. Μολδαβία : Satoshi - Viva, Moldova!
17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
18. Πολωνία: ALICJA – Pray
19. Λιθουανία: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
20. Σουηδία: FELICIA - My System
21. Κύπρος: Antigoni – JALLA
22. Ιταλία: Sal Da Vinci - Per Sempre Sì
23. Νορβηγία: JONAS LOVV - YA YA YA
24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
25. Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein
Οι ευχές των διαγωνιζομένων του «Sing for Greece» στον Akyla22:00:23
Η Κατερίνα Βρανά και η Κέλλυ Βρανάκη από τη Βιέννη21:56:17
Η Κατερίνα Βρανάκη και η Μπέττυ Μαγγίρα βρίσκονται στη Βιέννη.
Στιγμές από το pre party για τη Eurovision 202621:51:43
Το στάδιο της Βιέννης έχει γεμίσει με κόσμο...
Οι πρώτες εικόνες του Akyla από την δεύτερη πρόβα του21:48:52
Μετά από την δεύτερη πρόβα του Akyla ήρθαν στο φως της δημοσιότητας εικόνες του από τη σκηνή της Βιέννης.
Ο JJ απαντά σε «κρίσιμες» ερωτήσεις λίγο πριν «ανοίξει» τον τελικό της Eurovision 202621:46:02
Ο νικητής της Eurovision 2025, απαντά σε... «κρίσιμες» ερωτήσεις.
Το μήνυμα του Akyla προς τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό21:43:55
Ο Akylas δηλώνει… «Happy»21:39:40
Η απάντηση που έδωσε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε για τα συναισθήματά του.
Τι σημαίνει… «Bangaranga» που τραγουδά η Βουλγαρία;21:36:08
Ο έλληνας συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος, που υπογράφει τη σύνθεση του τραγουδιού, αποκάλυψε ότι η λέξη είναι δημιουργία της Ντάρα, της εκπροσώπου της Βουλγαρίας, και έχει συμβολικό χαρακτήρα, καθώς με αυτή θεωρεί ότι διώχνει τους δαίμονες από μέσα σου.
Δείτε ολόκληρο το ρεπορτάζ ΕΔΩ.
Η Έλενα Παπαρίζου ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στον Akyla21:32:48
Η Έλενα Παπαρίζου ήταν εκείνη που χάρισε την πρωτιά στην Ελλάδα στη Eurovision του 2005.
Όλες οι συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού21:29:40
Στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις των φετινών συμμετεχόντων!
Η εμφάνιση της Αυστραλίας στο jury rehearsal της Παρασκευής21:27:29
Η Αυστραλία, μετά από την λήξη του Β' Ημιτελικού ανέβηκε στα προγνωστικά.
«Χάθηκε» η φωνή της Σουηδίας λίγο πριν από τον τελικό21:24:48
Η Felicia, η εκπρόσωπος της Σουηδίας για τη Eurovision 2026, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με την φωνή της, λόγω φαρυγγίτιδας λίγο πριν από τον τελικό.
Δείτε ολόκληρο το ρεπορτάζ ΕΔΩ.
Η τρυφερή κίνηση του Akyla στο δίδυμο της Φινλανδίας21:21:44
Ο Akylas χάρισε μία τρυφερή αγκαλιά στο δίδυμο της Φινλανδίας αμέσως μετά την πρόκριση στον τελικό.
Ο Akylas στο τιρκουάζ Χαλί21:18:30
Όταν η Βίκυ Λέανδρος συναντήθηκε με τον Akyla21:17:20
Η θρυλική Βίκυ Λέανδρος ανέβηκε στη σκηνή του Α' Ημιτελικού.
Πλήθος κόσμου στο στάδιο λίγο πριν τον μεγάλο τελικό21:15:54
Σε λιγότερο από μία ώρα ξεκινά ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026.
Οι.. επικές αντιδράσεις έξω από το στάδιο της Βιέννης21:14:37
Στιγμιότυπα από τη Βιέννη λίγες ώρες πριν από την έναρξη του τελικού.
Η έναρξη του «Eurovision Night» με το Μιχάλη Μαρίνο21:12:51
Η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανάκη βρίσκονται στο πλευρό της ελληνικής αποστολής από τη Βιέννη.
Ο Akylas στο promo tour του με τη μαμά του21:11:42
Ο Akylas στα πλαίσια του promo tour του πέταξε μέχρι της Βρυξέλλες, εκεί που συνάντησε και τη μαμά του!
Το εμβληματικό σκηνικό και οι πρώτες πρόβες21:09:59
Εικόνες από τις πρώτες πρόβα του Akyla... χωρίς τα σκηνικά21:09:06
Στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του Postcard Video21:08:15
Το Press Center από την Βιέννη εύχεται «Καλή επιτυχία» στην Ελλάδα21:07:18
Το «καλή επιτυχία» σε κάθε γλώσσα που ακούγεται στο Press Center.
Τι σημαίνει το «Jalla» της Antigoni;21:05:09
Η Κύπρια εκπρόσωπος έχει δηλώσει ότι σκοπός της είναι να ακουστεί το «Jalla» σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, ενώ στοχεύει σε υψηλές θέσεις για την γενέτειρά της.
Και αν έχετε αναρωτηθεί τι σημαίνει το «Jalla», τότε θα πρέπει να γνωρίζεται ότι η λέξη είναι μία από τις πιο γνωστές και συχνές εκφράσεις στην κυπριακή διάλεκτο.
Στην Κύπρο, το «τζάλλα» σημαίνει «κι' άλλο», «περισσότερο». Ωστόσο, ο όρος συνδέεται και με τα αραβικά. Στην Κύπρο η λέξη έχει περάσει εδώ και πολλά χρόνια στην καθομιλουμένη και ακούγεται πολύ συχνά σε φιλικές συζητήσεις και καθημερινές στιγμές.
Όταν οι Lordi δήλωσαν ότι θα ήθελαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα21:03:14
Ο JJ θα εμφανιστεί απόψε στον μεγάλο τελικό21:01:43
Ο εκπρόσωπος και νικητής της Eurovision 2025 ανεβαίνει και απόψε στη σκηνή για να χαρίσει τη δική του μελωδία στη βραδιά.
Ο Μιχάλης Μαρίνος μας υποδέχεται στο Eurovision Night21:01:04
Το Eurovision Night είναι μία εκπομπή αφιερωμένη στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Στον Α' και Β' Ημιτελικό η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος μετέφεραν όλο το παρασκήνιο.
Σήμερα, ο Μιχάλης Μαρίνος αναλαμβάνει τα ηνία.
Όταν ο Akylas έπαθε θλάση στην πλάτη από τον… ενθουσιασμό του20:55:47
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Akylas λίγες ώρες μετά από την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη, αποκάλυψε ότι είχε ένα ατύχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό, ωστόσο υπέστη θλάση στην πλάτη γεγονός που τον κράτησε προσωρινά έξω από τις δραστηριότητές του και τις προγραμματισμένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
Δείτε ολόκληρο το ρεπορτάζ ΕΔΩ
Η ελληνική αποστολή στον Α’ Ημιτελικό20:53:55
Πρώτος προκρίθηκε ο Akylas στον Α' Ημιτελικό που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου.
Ο Akylas έφτασε από τις Σέρρες στην Καπνικαρέα και τώρα στη… Eurovision20:51:48
Η μουσική διαδρομή του Akyla.
Διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ νωρίτερα στη Βιέννη20:48:23
Και ενώ η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σκηνή ετοιμάζεται να ανοίξει αυλαία για το μεγάλο τελικό, στην Βιέννη επικρατεί ένας συντονισμένος παροξυσμός τόσο γύρω από τη μουσική, όσο και την… πολιτική.
Η απόφαση να συμμετάσχει το Ισραήλ που πάρθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, οδήγησε ορισμένες χώρες στην αποχή τους από τον φετινό διαγωνισμό μουσικής.
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ψηφίζει το αγαπημένο της τραγούδι στη Eurovision20:45:14
Αναμφισβήτητα, η σκηνή της Eurovision, πέρα από την μουσική πλευρά έχει και μία… πολιτική.
Κάθε χρόνο το Μάιο, η Ευρώπη χορεύει γύρω από την ίδια σκηνή ωστόσο οι πολιτικοί ηγέτες, έχουν να παρουσιάσουν τις δικές τους αγαπημένες επιλογές.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε στο politico ότι το πιο «εμβληματικό» τραγούδι του θεσμού όλων των εποχών είναι η επιτυχία των ABBA του 1974, «Waterloo».
Από την άλλη ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι η αγαπημένη του συμμετοχή είναι το τραγούδι της Πορτογαλίας από τη συμμετοχή του 1974 «E depois do adeus».
Η δημιουργία του εμβληματικού κόκκινου κοστουμιού του Akyla20:36:56
Ο Akylas μέσα από τη συμμετοχή του στη Eurovision 2026 κατάφερε να αναδείξει τόσο το τραγούδι του, «Ferto», όσο και το γεμάτο φαντασία και εκκεντρικό του στυλ.
Ήδη από τον εθνικό τελικό, έγινε σαφές ότι οι επιλογές του στα ρούχα διαθέτουν πολύ χρώμα και φαντασία, γεγονός που συνεχίζει να αποδεικνύει καθημερινά με τις εμφανίσεις του στη Βιέννη.
Από τα πολύχρωμα ρούχα, στα μαύρα σετ και τα καπέλα, μέχρι τις ολόλευκες ενδυμασίες και φυσικά την – σχεδόν – πορτοκαλί εμφάνιση του τελικού.
Δείτε το ρεπορτάζ ΕΔΩ.
Έπεσε στα προγνωστικά ο Akylas20:24:15
Παρά το γεγονός ότι ο Akylas φιγούραρε για καιρό στην δεύτερη θέση των προγνωστικών λίγη ώρα πριν από το μεγάλο τελικό το «Ferto» έπεσε στην τέταρτη θέση.
Το ξεκαρδιστικό βίντεο του Akyla που… κλέβει το τρόπαιο20:18:35
Ο Akylas έβαλε τα minions να... κλέψουν το τρόπαιο!
Ο Akylas συμμετείχε στο Nordic Eurovision Party20:15:45
Κατά τη διάρκεια του Ferto Promo Tour του ο Akylas συμμετείχε στο Nordic Party και το «έζησε» σαν να είναι ο... τελικός.
Αυτό είναι το Postcard Video του Akyla20:12:57
Ο Akylas ταξίδεψε στη Βιέννη για τα Postcards Video20:10:40
Η πρώτη άφιξη του Akyla στη Βιέννη συνοδεύτικε από... τρέλα! Εκεί ξεκίνησε η διαδικασία για τη δημιουργία των Postcards Video.
Το κάλεσμα του Akyla λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision 202620:09:32
Η ξεχωριστή ανάρτηση του Akyla λίγο πριν τον τελικό.
Ο Akylas συναντήθηκε με τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στα πλαίσια του Promo Tour του20:07:14
Όταν ο Akylas συναντήθηκε με τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς, με τον οποίο στην πορεία δημιούργησαν την βαρλανική εκδοχή του Ferto.
Πρώτη στάση του Ferto Promo Tour του Akyla ήταν η Σερβία20:05:20
Από τη Σερβία ξεκίνησε το ταξίδι του Ferto Promo Tour του ο Akylas.
Η συγκινητική ανάρτηση του Akyla λίγο πριν τον μεγάλο τελικό20:03:19
Η αγωνία κορυφώνεται λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, με τον Akyla να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με το τραγούδι «Ferto», έκανε μια ιδιαίτερα συμβολική ανάρτηση στα social media λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Βιέννης.
Δείτε ολόκληρο το ρεπορτάζ ΕΔΩ.
Το Ferto Promo Tour του Akyla μόλις ξεκίνησε20:01:47
Ένα εντυπωσιακό, σύντομο ντοκιμαντέρ, αφιερωμένο στον Akyla.
