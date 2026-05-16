Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Τελικός Eurovision 2026: Η ώρα του Akylas με το Ferto - Δείτε Live

Τελικός Eurovision 2026: Η ώρα του Akylas με το Ferto - Δείτε Live Φωτογραφία: AP
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η ώρα το μεγάλου τελικού της Eurovision 2026, η ώρα του Akylas. Όλες οι εξελίξεις μέσα από την Live blogging πλατφόρμα του Dnews.

Η μεγάλη ώρα του τελικού της Eurovision 2026 είναι γεγονός και η Ευρώπη βρίσκεται σε αναμονή για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή της φετινής διοργάνωσης.

Αν και η αυλαία για τον 70ό Διαγωνισμό τραγουδιού, άνοιξε στη Βιέννη, με τον Α’ και Β’ Ημιτελικό, ο μαραθώνιος τραγουδιού λήγει σήμερα με τον τελικό και την κορύφωση της μουσικής γιορτής.

Η Ελλάδα φέτος εκπροσωπείται από τον Akyla και το «Ferto», ο οποίος βρίσκεται ήδη ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης και κέρδισε την πρόκριση στον Α’ Ημιτελικό με το… σπαθί του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τελικός Eurovision 2026: Σε ποια θέση διαγωνίζεται ο Akylas και η Antigoni - Όσα πρέπει να ξέρετε

Τελικός Eurovision 2026: Σε ποια θέση διαγωνίζεται ο Akylas και η Antigoni - Όσα πρέπει να ξέρετε

Life
Eurovision 2026: Στήθηκαν γλέντια στις Σέρρες για τον Akyla – Γιγαντοοθόνη για τον τελικό

Eurovision 2026: Στήθηκαν γλέντια στις Σέρρες για τον Akyla – Γιγαντοοθόνη για τον τελικό

Life
Eurovision 2026: Η συγκινητική ανάρτηση του Akyla λίγο πριν τον μεγάλο τελικό

Eurovision 2026: Η συγκινητική ανάρτηση του Akyla λίγο πριν τον μεγάλο τελικό

Life

{https://www.instagram.com/p/DYQCCATCPj3/?hl=el}

Σήμερα, ανεβαίνει στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σκηνή έκτος σε σειρά, και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ελληνική αποστολή.

Στην σκηνή απόψε, ανεβαίνει και η εντυπωσιακή Antigoni με το τραγούδι «Jalla» για να εκπροσωπήσει την Κύπρο και να δώσει τον δικό της παλμό στον φετινό τελικό.

{https://www.youtube.com/watch?v=jP-WZ0w3u70}

Επίσης αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή κορυφαίοι νικητές και πρωταγωνιστές της Eurovision οι οποίοι θα ερμηνεύσουν διαχρονικές επιτυχίες που άφησαν το στίγμα τους στον διαγωνισμό. Στη σκηνή θα βρεθούν οι Lordi (Φινλανδία 2006), ο Alexander Rybak (Νορβηγία 2009 & 2018), η Ruslana (Ουκρανία 2004), η Verka Serduchka (Ουκρανία 2007), ο Max Mutzke (Γερμανία 2004), ο Kristian Kostov (Βουλγαρία 2017), η Erika Vikman (Φινλανδία 2025) και η Miriana Conte (Μάλτα 2025).

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών:

1. Δανία: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire

3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

4. Βέλγιο: ESSYLA - Dancing on the Ice

5. Αλβανία: Alis – Nân

6. Ελλάδα: Akylas – Ferto

{https://x.com/EurovisionNewZ/status/2055077224978465000}

7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

9. Σερβία: LAVINA - Kraj Mene

10. Μάλτα: AIDAN – Bella

11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

13. Κροατία : LELEK – Andromeda

14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei

15. Γαλλία: Monroe - Regarde !

16. Μολδαβία : Satoshi - Viva, Moldova!

17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

{https://www.instagram.com/p/DYZ84BcCTEv/?hl=el}

18. Πολωνία: ALICJA – Pray

19. Λιθουανία: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más

20. Σουηδία: FELICIA - My System

21. Κύπρος: Antigoni – JALLA

22. Ιταλία: Sal Da Vinci - Per Sempre Sì

23. Νορβηγία: JONAS LOVV - YA YA YA

24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

25. Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein


LIVE

  • Οι ευχές των διαγωνιζομένων του «Sing for Greece» στον Akyla

    22:00:23

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dikbsz9mx2e1?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Η Κατερίνα Βρανά και η Κέλλυ Βρανάκη από τη Βιέννη

    21:56:17

    Η Κατερίνα Βρανάκη και η Μπέττυ Μαγγίρα βρίσκονται στη Βιέννη.

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dikbr682fa7t?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Στιγμές από το pre party για τη Eurovision 2026

    21:51:43

    Το στάδιο της Βιέννης έχει γεμίσει με κόσμο...

    {https://www.instagram.com/p/DYaLjpRNjtT/}

  • Οι πρώτες εικόνες του Akyla από την δεύτερη πρόβα του

    21:48:52

    Μετά από την δεύτερη πρόβα του Akyla ήρθαν στο φως της δημοσιότητας εικόνες του από τη σκηνή της Βιέννης.

    {https://www.instagram.com/p/DX3xyUigluF/?hl=el&img_index=3}

  • Ο JJ απαντά σε «κρίσιμες» ερωτήσεις λίγο πριν «ανοίξει» τον τελικό της Eurovision 2026

    21:46:02

    Ο νικητής της Eurovision 2025, απαντά σε... «κρίσιμες» ερωτήσεις.

    {https://www.instagram.com/p/DYZhddliIG_/?hl=el}

  • Το μήνυμα του Akyla προς τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό

    21:43:55

    {https://x.com/ErtEurovision/status/2055624408555815272}

  • Ο Akylas δηλώνει… «Happy»

    21:39:40

    Η απάντηση που έδωσε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε για τα συναισθήματά του.

    {https://www.instagram.com/p/DYR0brUs-Fp/?hl=el}

  • Τι σημαίνει… «Bangaranga» που τραγουδά η Βουλγαρία;

    21:36:08

    Ο έλληνας συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος, που υπογράφει τη σύνθεση του τραγουδιού, αποκάλυψε ότι η λέξη είναι δημιουργία της Ντάρα, της εκπροσώπου της Βουλγαρίας, και έχει συμβολικό χαρακτήρα, καθώς με αυτή θεωρεί ότι διώχνει τους δαίμονες από μέσα σου.

    {https://www.instagram.com/p/DYVJsF8lB-n/?hl=el}

    Δείτε ολόκληρο το ρεπορτάζ ΕΔΩ.

  • Η Έλενα Παπαρίζου ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στον Akyla

    21:32:48

    Η Έλενα Παπαρίζου ήταν εκείνη που χάρισε την πρωτιά στην Ελλάδα στη Eurovision του 2005.

    paparizou c78f2

  • Όλες οι συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού

    21:29:40

    Στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις των φετινών συμμετεχόντων!

    {https://www.instagram.com/p/DYX9MpSk30y/?hl=el}

  • Η εμφάνιση της Αυστραλίας στο jury rehearsal της Παρασκευής

    21:27:29

    Η Αυστραλία, μετά από την λήξη του Β' Ημιτελικού ανέβηκε στα προγνωστικά.

    {https://x.com/EurovisionNewZ/status/2055378207608582346}

  • «Χάθηκε» η φωνή της Σουηδίας λίγο πριν από τον τελικό

    21:24:48

    Η Felicia, η εκπρόσωπος της Σουηδίας για τη Eurovision 2026, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με την φωνή της, λόγω φαρυγγίτιδας λίγο πριν από τον τελικό.

    {https://www.instagram.com/p/DYQBaeRlWxL/?hl=el}

    Δείτε ολόκληρο το ρεπορτάζ ΕΔΩ.

  • Η τρυφερή κίνηση του Akyla στο δίδυμο της Φινλανδίας

    21:21:44

    Ο Akylas χάρισε μία τρυφερή αγκαλιά στο δίδυμο της Φινλανδίας αμέσως μετά την πρόκριση στον τελικό.

    {https://www.instagram.com/p/DYQNjf-tcOr/}

  • Ο Akylas στο τιρκουάζ Χαλί

    21:18:30

    {https://www.instagram.com/p/DYL7FPzjGcJ/}

    {https://www.instagram.com/p/DYK8Ncml9BF/?img_index=1}

    {https://www.instagram.com/p/DYKpTBWmow9/}

  • Όταν η Βίκυ Λέανδρος συναντήθηκε με τον Akyla

    21:17:20

    Η θρυλική Βίκυ Λέανδρος ανέβηκε στη σκηνή του Α' Ημιτελικού.

    {https://www.instagram.com/p/DYP4-01sSGL/}

  • Πλήθος κόσμου στο στάδιο λίγο πριν τον μεγάλο τελικό

    21:15:54

    Σε λιγότερο από μία ώρα ξεκινά ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026.

    {https://www.instagram.com/p/DYaFHY9NGXV/}

  • Οι.. επικές αντιδράσεις έξω από το στάδιο της Βιέννης

    21:14:37

    Στιγμιότυπα από τη Βιέννη λίγες ώρες πριν από την έναρξη του τελικού.

    {https://www.instagram.com/p/DYaDuHSNAip/}

  • Η έναρξη του «Eurovision Night» με το Μιχάλη Μαρίνο

    21:12:51

    Η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανάκη βρίσκονται στο πλευρό της ελληνικής αποστολής από τη Βιέννη.

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dikarusg311t?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Ο Akylas στο promo tour του με τη μαμά του

    21:11:42

    Ο Akylas στα πλαίσια του promo tour του πέταξε μέχρι της Βρυξέλλες, εκεί που συνάντησε και τη μαμά του!

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dik8wn13ygn5?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Το εμβληματικό σκηνικό και οι πρώτες πρόβες

    21:09:59

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dik8x65n9vap?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

    • Εικόνες από τις πρώτες πρόβα του Akyla... χωρίς τα σκηνικά

      21:09:06

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dik8w6lj0h4x?integrationId=40599y14juihe6ly}

    • Στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του Postcard Video

      21:08:15

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dik87o5v8cwx?integrationId=40599y14juihe6ly}

    • Το Press Center από την Βιέννη εύχεται «Καλή επιτυχία» στην Ελλάδα

      21:07:18

      Το «καλή επιτυχία» σε κάθε γλώσσα που ακούγεται στο Press Center.

      {https://www.instagram.com/p/DYZ-8VpNUaQ/}

    • Τι σημαίνει το «Jalla» της Antigoni;

      21:05:09

      Η Κύπρια εκπρόσωπος έχει δηλώσει ότι σκοπός της είναι να ακουστεί το «Jalla» σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, ενώ στοχεύει σε υψηλές θέσεις για την γενέτειρά της.

      Και αν έχετε αναρωτηθεί τι σημαίνει το «Jalla», τότε θα πρέπει να γνωρίζεται ότι η λέξη είναι μία από τις πιο γνωστές και συχνές εκφράσεις στην κυπριακή διάλεκτο.

      Στην Κύπρο, το «τζάλλα» σημαίνει «κι' άλλο», «περισσότερο». Ωστόσο, ο όρος συνδέεται και με τα αραβικά. Στην Κύπρο η λέξη έχει περάσει εδώ και πολλά χρόνια στην καθομιλουμένη και ακούγεται πολύ συχνά σε φιλικές συζητήσεις και καθημερινές στιγμές.

      {https://www.instagram.com/p/DUgg1JVAvHh/?hl=el}

    • Όταν οι Lordi δήλωσαν ότι θα ήθελαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα

      21:03:14

      {https://exchange.glomex.com/video/v-diib1mhinb6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

    • Ο JJ θα εμφανιστεί απόψε στον μεγάλο τελικό

      21:01:43

      Ο εκπρόσωπος και νικητής της Eurovision 2025 ανεβαίνει και απόψε στη σκηνή για να χαρίσει τη δική του μελωδία στη βραδιά.

      {https://x.com/EurovisionNewZ/status/2055377653981433954}

    • Ο Μιχάλης Μαρίνος μας υποδέχεται στο Eurovision Night

      21:01:04

      Το Eurovision Night είναι μία εκπομπή αφιερωμένη στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Στον Α' και Β' Ημιτελικό η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος μετέφεραν όλο το παρασκήνιο.

      Σήμερα, ο Μιχάλης Μαρίνος αναλαμβάνει τα ηνία.

      {https://www.instagram.com/p/DYZajd0gXbP/}

    • Όταν ο Akylas έπαθε θλάση στην πλάτη από τον… ενθουσιασμό του

      20:55:47

      Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Akylas λίγες ώρες μετά από την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη, αποκάλυψε ότι είχε ένα ατύχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

      Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό, ωστόσο υπέστη θλάση στην πλάτη γεγονός που τον κράτησε προσωρινά έξω από τις δραστηριότητές του και τις προγραμματισμένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

      {https://www.instagram.com/reels/DYSNG9Rt1QP/}

      Δείτε ολόκληρο το ρεπορτάζ ΕΔΩ

    • Η ελληνική αποστολή στον Α’ Ημιτελικό

      20:53:55

      Πρώτος προκρίθηκε ο Akylas στον Α' Ημιτελικό που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου.

      {https://www.instagram.com/p/DYX3RpolwiJ/?hl=el&img_index=2}

    • Ο Akylas έφτασε από τις Σέρρες στην Καπνικαρέα και τώρα στη… Eurovision

      20:51:48

      Η μουσική διαδρομή του Akyla.

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dika7gxn2vzd?integrationId=40599y14juihe6ly}

    • Διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ νωρίτερα στη Βιέννη

      20:48:23

      Και ενώ η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σκηνή ετοιμάζεται να ανοίξει αυλαία για το μεγάλο τελικό, στην Βιέννη επικρατεί ένας συντονισμένος παροξυσμός τόσο γύρω από τη μουσική, όσο και την… πολιτική.

      Η απόφαση να συμμετάσχει το Ισραήλ που πάρθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, οδήγησε ορισμένες χώρες στην αποχή τους από τον φετινό διαγωνισμό μουσικής.

      1 fa893

      WhatsApp Image 2026 05 16 at 20.39.59 083f7

    • Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ψηφίζει το αγαπημένο της τραγούδι στη Eurovision

      20:45:14

      Αναμφισβήτητα, η σκηνή της Eurovision, πέρα από την μουσική πλευρά έχει και μία… πολιτική.

      Κάθε χρόνο το Μάιο, η Ευρώπη χορεύει γύρω από την ίδια σκηνή ωστόσο οι πολιτικοί ηγέτες, έχουν να παρουσιάσουν τις δικές τους αγαπημένες επιλογές.

      Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε στο politico ότι το πιο «εμβληματικό» τραγούδι του θεσμού όλων των εποχών είναι η επιτυχία των ABBA του 1974, «Waterloo».

      Από την άλλη ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι η αγαπημένη του συμμετοχή είναι το τραγούδι της Πορτογαλίας από τη συμμετοχή του 1974 «E depois do adeus».

    • Η δημιουργία του εμβληματικού κόκκινου κοστουμιού του Akyla

      20:36:56

      Ο Akylas μέσα από τη συμμετοχή του στη Eurovision 2026 κατάφερε να αναδείξει τόσο το τραγούδι του, «Ferto», όσο και το γεμάτο φαντασία και εκκεντρικό του στυλ.

      Ήδη από τον εθνικό τελικό, έγινε σαφές ότι οι επιλογές του στα ρούχα διαθέτουν πολύ χρώμα και φαντασία, γεγονός που συνεχίζει να αποδεικνύει καθημερινά με τις εμφανίσεις του στη Βιέννη.

      Από τα πολύχρωμα ρούχα, στα μαύρα σετ και τα καπέλα, μέχρι τις ολόλευκες ενδυμασίες και φυσικά την – σχεδόν – πορτοκαλί εμφάνιση του τελικού.

      {https://www.instagram.com/p/DYSLDEcFyy4/?utm_source=ig_embed}

      Δείτε το ρεπορτάζ ΕΔΩ.

    • Έπεσε στα προγνωστικά ο Akylas

      20:24:15

      Παρά το γεγονός ότι ο Akylas φιγούραρε για καιρό στην δεύτερη θέση των προγνωστικών λίγη ώρα πριν από το μεγάλο τελικό το «Ferto» έπεσε στην τέταρτη θέση.

    • Το ξεκαρδιστικό βίντεο του Akyla που… κλέβει το τρόπαιο

      20:18:35

      Ο Akylas έβαλε τα minions να... κλέψουν το τρόπαιο!

      {https://www.instagram.com/p/DYVHpOoPgBy/?hl=el}

    • Ο Akylas συμμετείχε στο Nordic Eurovision Party

      20:15:45

      Κατά τη διάρκεια του Ferto Promo Tour του ο Akylas συμμετείχε στο Nordic Party και το «έζησε» σαν να είναι ο... τελικός.

      {https://exchange.glomex.com/video/v-dh9z97ljib75?integrationId=40599y14juihe6ly}

    • Αυτό είναι το Postcard Video του Akyla

      20:12:57

      {https://www.instagram.com/p/DYRKmIlNVkd/}

    • Ο Akylas ταξίδεψε στη Βιέννη για τα Postcards Video

      20:10:40

      Η πρώτη άφιξη του Akyla στη Βιέννη συνοδεύτικε από... τρέλα! Εκεί ξεκίνησε η διαδικασία για τη δημιουργία των Postcards Video.

      {https://www.instagram.com/p/DYRKmIlNVkd/}

    • Το κάλεσμα του Akyla λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026

      20:09:32

      Η ξεχωριστή ανάρτηση του Akyla λίγο πριν τον τελικό.

      {https://www.instagram.com/p/DYZdpI1FdIx/}

    • Ο Akylas συναντήθηκε με τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στα πλαίσια του Promo Tour του

      20:07:14

      Όταν ο Akylas συναντήθηκε με τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς, με τον οποίο στην πορεία δημιούργησαν την βαρλανική εκδοχή του Ferto.

      {https://www.instagram.com/p/DXo_gdpD8KN/?hl=el}

    • Πρώτη στάση του Ferto Promo Tour του Akyla ήταν η Σερβία

      20:05:20

      Από τη Σερβία ξεκίνησε το ταξίδι του Ferto Promo Tour του ο Akylas.

    • Η συγκινητική ανάρτηση του Akyla λίγο πριν τον μεγάλο τελικό

      20:03:19

      Η αγωνία κορυφώνεται λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, με τον Akyla να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με το τραγούδι «Ferto», έκανε μια ιδιαίτερα συμβολική ανάρτηση στα social media λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Βιέννης.

      Δείτε ολόκληρο το ρεπορτάζ ΕΔΩ.

      {https://www.instagram.com/p/DYZt2GNSFwQ/?hl=el}

    • Το Ferto Promo Tour του Akyla μόλις ξεκίνησε

      20:01:47

      Ένα εντυπωσιακό, σύντομο ντοκιμαντέρ, αφιερωμένο στον Akyla.

      {https://exchange.glomex.com/video/v-diian5raypux?integrationId=40599y14juihe6ly}

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

# TAGS

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν
Το Forward εξελίσσεται σε ένα δυναμικό οικοσύστημα 100 μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το Forward εξελίσσεται σε ένα δυναμικό οικοσύστημα 100 μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Βραβεία Βιβλίου Public 2026: Ξεκινά η ψηφοφορία του κοινού για την ανάδειξη των βιβλίων της χρονιάς

Βραβεία Βιβλίου Public 2026: Ξεκινά η ψηφοφορία του κοινού για την ανάδειξη των βιβλίων της χρονιάς

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

COSMOTE TELEKOM: Με «οδηγό» την τεχνολογία συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας με το ευρύ κοινό

COSMOTE TELEKOM: Με «οδηγό» την τεχνολογία συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας με το ευρύ κοινό

H Αθήνα παίζει σε ρυθμούς NBA: Επιστρέφει το 3on3 Road to Glory της Novibet

H Αθήνα παίζει σε ρυθμούς NBA: Επιστρέφει το 3on3 Road to Glory της Novibet

Συνέδριο αγωνίας για τα χαμένα εκλογικά κοινά

Συνέδριο αγωνίας για τα χαμένα εκλογικά κοινά

Ο πρωθυπουργός… λυπάται για την ακρίβεια - Και… θυμώνει κιόλας! - Γράφει ο Βασίλης Σκουρής

Ο πρωθυπουργός… λυπάται για την ακρίβεια - Και… θυμώνει κιόλας! - Γράφει ο Βασίλης Σκουρής

Πίσω από τη σκηνή: Οι άνθρωποι του προέδρου - Το Οργανωτικό Γραφείο και η ομάδα «scouters» του Τσίπρα

Πίσω από τη σκηνή: Οι άνθρωποι του προέδρου - Το Οργανωτικό Γραφείο και η ομάδα «scouters» του Τσίπρα

Νέα απώλεια για τη ΝΕΑΡ: Παραιτήθηκε ο Αριστείδης Μπαλτάς

Νέα απώλεια για τη ΝΕΑΡ: Παραιτήθηκε ο Αριστείδης Μπαλτάς

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα Σάββατο - Αλλάζει ο καιρός

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα Σάββατο - Αλλάζει ο καιρός

Το δημοφιλές σνακ που ενδεχομένως συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού

Το δημοφιλές σνακ που ενδεχομένως συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού

Μηνύματα μίσους γεμίζουν το διαδίκτυο στην Ελλάδα - Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία

Μηνύματα μίσους γεμίζουν το διαδίκτυο στην Ελλάδα - Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία

Συνταγή για μωσαϊκό - Το αγαπημένο ελληνικό γλυκό ψυγείου με σοκολάτα και μπισκότα

Συνταγή για μωσαϊκό - Το αγαπημένο ελληνικό γλυκό ψυγείου με σοκολάτα και μπισκότα

Γιατί πολλές ελεύθερες γυναίκες προτιμούν να κάνουν σχέσεις με παντρεμένους άνδρες;

Γιατί πολλές ελεύθερες γυναίκες προτιμούν να κάνουν σχέσεις με παντρεμένους άνδρες;

ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.

ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.

HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής

HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής

Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό

Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό

Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη

Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη

Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν

Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν

ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών

ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών

Σχετικά Άρθρα

Eurovision 2026: Έπεσε στην 4η θέση ο Akylas - Η νέα κατάταξη των στοιχημάτων

Eurovision 2026: Έπεσε στην 4η θέση ο Akylas - Η νέα κατάταξη των στοιχημάτων

Life
Τελικός Eurovision 2026: Σε ποια θέση διαγωνίζεται ο Akylas και η Antigoni - Όσα πρέπει να ξέρετε

Τελικός Eurovision 2026: Σε ποια θέση διαγωνίζεται ο Akylas και η Antigoni - Όσα πρέπει να ξέρετε

Life
Eurovision 2026: Στήθηκαν γλέντια στις Σέρρες για τον Akyla – Γιγαντοοθόνη για τον τελικό

Eurovision 2026: Στήθηκαν γλέντια στις Σέρρες για τον Akyla – Γιγαντοοθόνη για τον τελικό

Life
Eurovision 2026: Η συγκινητική ανάρτηση του Akyla λίγο πριν τον μεγάλο τελικό

Eurovision 2026: Η συγκινητική ανάρτηση του Akyla λίγο πριν τον μεγάλο τελικό

Life

NETWORK

Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε

Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε

ienergeia.gr
Κόρα ή ψίχα: Ποιο μέρος του ψωμιού είναι το πιο υγιεινό

Κόρα ή ψίχα: Ποιο μέρος του ψωμιού είναι το πιο υγιεινό

healthstat.gr
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

ienergeia.gr
Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας

Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας

ienergeia.gr
Σκούπα ρομπότ VS σκούπα στικ: Ποια αγορά αξίζει περισσότερο

Σκούπα ρομπότ VS σκούπα στικ: Ποια αγορά αξίζει περισσότερο

ienergeia.gr
Χαμηλά επίπεδα χολίνης και αυξημένο άγχος - Τι αποκαλύπτουν οι ερευνητές

Χαμηλά επίπεδα χολίνης και αυξημένο άγχος - Τι αποκαλύπτουν οι ερευνητές

healthstat.gr
5 φρούτα που διώχνουν την κόπωση

5 φρούτα που διώχνουν την κόπωση

healthstat.gr
Γιατί πολλές ελεύθερες γυναίκες προτιμούν να κάνουν σχέσεις με παντρεμένους άνδρες;

Γιατί πολλές ελεύθερες γυναίκες προτιμούν να κάνουν σχέσεις με παντρεμένους άνδρες;

healthstat.gr