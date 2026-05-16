Τελικός Eurovision 2026: Η ώρα του Akylas με το Ferto - Δείτε Live

Η ώρα το μεγάλου τελικού της Eurovision 2026, η ώρα του Akylas. Όλες οι εξελίξεις μέσα από την Live blogging πλατφόρμα του Dnews.

Η μεγάλη ώρα του τελικού της Eurovision 2026 είναι γεγονός και η Ευρώπη βρίσκεται σε αναμονή για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή της φετινής διοργάνωσης.

Αν και η αυλαία για τον 70ό Διαγωνισμό τραγουδιού, άνοιξε στη Βιέννη, με τον Α’ και Β’ Ημιτελικό, ο μαραθώνιος τραγουδιού λήγει σήμερα με τον τελικό και την κορύφωση της μουσικής γιορτής.

Η Ελλάδα φέτος εκπροσωπείται από τον Akyla και το «Ferto», ο οποίος βρίσκεται ήδη ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης και κέρδισε την πρόκριση στον Α’ Ημιτελικό με το… σπαθί του.

Σήμερα, ανεβαίνει στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σκηνή έκτος σε σειρά, και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ελληνική αποστολή.

Στην σκηνή απόψε, ανεβαίνει και η εντυπωσιακή Antigoni με το τραγούδι «Jalla» για να εκπροσωπήσει την Κύπρο και να δώσει τον δικό της παλμό στον φετινό τελικό.

Επίσης αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή κορυφαίοι νικητές και πρωταγωνιστές της Eurovision οι οποίοι θα ερμηνεύσουν διαχρονικές επιτυχίες που άφησαν το στίγμα τους στον διαγωνισμό. Στη σκηνή θα βρεθούν οι Lordi (Φινλανδία 2006), ο Alexander Rybak (Νορβηγία 2009 & 2018), η Ruslana (Ουκρανία 2004), η Verka Serduchka (Ουκρανία 2007), ο Max Mutzke (Γερμανία 2004), ο Kristian Kostov (Βουλγαρία 2017), η Erika Vikman (Φινλανδία 2025) και η Miriana Conte (Μάλτα 2025).

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών:

1. Δανία: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire

3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

4. Βέλγιο: ESSYLA - Dancing on the Ice

5. Αλβανία: Alis – Nân

6. Ελλάδα: Akylas – Ferto

7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

9. Σερβία: LAVINA - Kraj Mene

10. Μάλτα: AIDAN – Bella

11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

13. Κροατία : LELEK – Andromeda

14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei

15. Γαλλία: Monroe - Regarde !

16. Μολδαβία : Satoshi - Viva, Moldova!

17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

18. Πολωνία: ALICJA – Pray

19. Λιθουανία: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más

20. Σουηδία: FELICIA - My System

21. Κύπρος: Antigoni – JALLA

22. Ιταλία: Sal Da Vinci - Per Sempre Sì

23. Νορβηγία: JONAS LOVV - YA YA YA

24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

25. Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

