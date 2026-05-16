Το περιστατικό θεωρείται το χειρότερο ατύχημα καταδύσεων στη μικρή αυτή χώρα του Ινδικού Ωκεανού, δημοφιλή τουριστικό προορισμό λόγω των κοραλλιογενών νησιών της.

Σε νέα τραγική εξέλιξη κατέληξε η επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης των σορών Ιταλών δυτών στις Μαλδίβες, καθώς ένας διασώστης δύτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο διασώστης συμμετείχε στις προσπάθειες ανάκτησης των σορών ομάδας Ιταλών δυτών που είχαν χαθεί κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε υποθαλάσσιο σπήλαιο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υπέστη σοβαρό πρόβλημα αποσυμπίεσης, με αποτέλεσμα να καταλήξει παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων του.

Οι πέντε Ιταλοί σκοτώθηκαν ενώ επιχειρούσαν να εξερευνήσουν σπηλιές σε βάθος περίπου 50 μέτρων. Μέχρι στιγμής, μόνο ένα από τα σώματά έχει ανασυρθεί, σε σπηλιά βάθους περίπου 60 μέτρων.

Ο πρόεδρος των Μαλδίβων, Mohamed Muizzu, μετέβη στο Vaavu Atoll το Σάββατο για να παρακολουθήσει τις επιχειρήσεις έρευνας. «Οκτώ διασώστες βγήκαν στο νερό σήμερα. Όταν ανέβηκαν στην επιφάνεια, διαπίστωσαν ότι ο κ. Mahdhee δεν είχε βγει», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Mohamed Hossain Shareef στο BBC. Οι υπόλοιποι διασώστες βούτηξαν ξανά και βρήκαν τον Mahdhee χωρίς σφυγμό.

Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Antonio Tajani εξέφρασε τα συλλυπητήριά του: «Αυτές οι μέρες θλίψης για την Ιταλία επιβαρύνονται από την είδηση ότι ένας από τους γενναίους σας στρατιώτες… έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να φτάσει στα σώματα των συμπολιτών μας». Πρόσθεσε ότι «αυτή η τραγωδία ενώνει την Ιταλία και τις Μαλδίβες σε θλίψη και σεβασμό προς τα θύματα».

Ανάμεσα στους πέντε νεκρούς ήταν η Giorgia Sommacal, η μητέρα της Monica Montefalcone, ο καθηγητής οικολογίας και δύο ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Γένοβας, καθώς και ένας υπεύθυνος λειτουργίας σκαφών και εκπαιδευτής καταδύσεων.

Οι αρχές σημείωσαν ότι οι ερασιτέχνες δύτες επιτρέπεται να καταδύονται μόνο έως 30 μέτρα βάθος, και παραμένει ασαφές γιατί οι Ιταλοί εισήλθαν σε σπηλιά βάθους 60 μέτρων. Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι οι υπόλοιποι 20 Ιταλοί που βρίσκονταν στο σκάφος Duke of York είναι ασφαλείς και λαμβάνουν υποστήριξη από την πρεσβεία της Ιταλίας στη Σρι Λάνκα.