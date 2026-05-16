Έλαβε τη διάκριση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η easyJet τιμήθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών με το βραβείο «Καλύτερη στις Κορυφαίες 10 Αεροπορικές Εταιρείες για το 2025», λαμβάνοντας αυτή την αναγνώριση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το βραβείο αναδεικνύει τη στενή συνεργασία της easyJet με την Αθήνα, όπου αυτό το καλοκαίρι θα εφαρμόσει πλήρες πρόγραμμα προς 15 ευρωπαϊκούς προορισμούς με σχεδόν 850 χιλιάδες διαθέσιμες θέσεις, και τη συνεχιζόμενη επένδυσή της στην Ελλάδα, καθώς η αεροπορική εταιρεία προετοιμάζεται να λειτουργήσει το μεγαλύτερο καλοκαιρινό της πρόγραμμα στη χώρα έως σήμερα.

Πράγματι, αυτό το καλοκαίρι η easyJet θα προσφέρει ρεκόρ χωρητικότητας προς και από την Ελλάδα, με 132 δρομολόγια και περίπου 5,5 εκατομμύρια διαθέσιμες θέσεις, αυξάνοντας τις συχνότητες και ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα σε πολλές γραμμές προς σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Το εκτεταμένο πρόγραμμα αντανακλά την αυξανόμενη ζήτηση από επιβάτες και υπογραμμίζει τη δέσμευση της easyJet να υποστηρίξει τον τουριστικό τομέα της Ελλάδας και την πρόσβαση κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους.

Επιπλέον, η easyJet ανακοίνωσε την υπόσχεση «Κλείσε Χωρίς Άγχος» για να καθησυχάσει τους αναποφάσιστους πελάτες ότι τα καλοκαιρινά τους ταξίδια είναι ασφαλή. Η αεροπορική εταιρεία δεσμεύεται ότι το κόστος των πτήσεων θα παραμένει σταθερό μόλις επιβεβαιωθεί η κράτηση και ότι οι πελάτες δεν θα αντιμετωπίσουν ποτέ αυξήσεις ναύλων μετά την κράτηση.

Ο Lorenzo Lagorio, Country Manager για την Ιταλία και την Ελλάδα στην easyJet, δήλωσε:

«Νιώθουμε τιμή που λαμβάνουμε ξανά αυτό το βραβείο από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Είναι μία αναγνώριση της αφοσίωσης των ομάδων μας και της μακροχρόνιας δέσμευσής μας προς την Ελλάδα. Παρά τις προκλήσεις, αυτό το καλοκαίρι θα είναι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα στη χώρα, με περισσότερες πτήσεις και περισσότερες επιλογές για τους ταξιδιώτες. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην παροχή αξιόπιστης και οικονομικής συνδεσιμότητας, που υποστηρίζει τις τοπικές κοινότητες, ενισχύει τον τουριστικό τομέα και συμβάλλει στην ευρύτερη οικονομία.»

Η easyJet παραμένει προσηλωμένη στην εμπειρία του επιβάτη, την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα καθώς το δίκτυό της αναπτύσσεται. Η αεροπορική εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών και τοπικούς εταίρους για να εξασφαλίσει ομαλή ταξιδιωτική εμπειρία και να αναζητήσει νέες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά.