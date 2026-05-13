Η τελετή βράβευσης του 6ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας NextGen Innovators ολοκληρώθηκε, αναδεικνύοντας ιδέες που συνδυάζουν τεχνολογία, βιωσιμότητα και κοινωνικό αντίκτυπο.

Με πρωταγωνιστές τους μαθητές, τις μαθήτριες και τις καινοτόμες επιχειρηματικές τους ιδέες, πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης του NextGen Innovators 2026 (https://envolveglobal.org/student-competition/), του 6ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό στην Αειφόρο Ανάπτυξη, που διοργανώνεται από το Envolve Entrepreneurship (https://envolveglobal.org/).

Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώθηκε μέσα σε μια δυναμική ψηφιακή εκδήλωση με ζωντανή μετάδοση μέσω YouTube (https://bit.ly/4sYMXzg) και Facebook (https://bit.ly/4uFXbWH), το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου μαθητικές ομάδες από την Ορεστιάδα, το Κιλκίς, τη Ρόδο, το Διδυμότειχο, τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και την Αθήνα, παρουσίασαν επιχειρηματικές ιδέες που απαντούν σε σύγχρονες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές προκλήσεις. Περισσότεροι από 1.100 θεατές παρακολούθησαν ζωντανά τις παρουσιάσεις των φιναλίστ, ενώ είχαν την ευκαιρία να ψηφίσουν την ομάδα της προτίμησής τους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του αποτελέσματος για το «Βραβείο Κοινού».

Στην τελετή βράβευσης συμμετείχαν εκπρόσωποι από τον χώρο της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, ενώ γραπτό χαιρετισμό απέστειλε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Είμαι βέβαιη ότι το «NextGen Innovators» θα συνεχίσει να εμπνέει όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους να ονειρεύονται, να καινοτομούν και να διαμορφώνουν με τις ιδέες και τις αξίες τους έναν πιο βιώσιμο, δημιουργικό και αισιόδοξο κόσμο».

Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Ο φετινός κύκλος του διαγωνισμού συγκέντρωσε συνολικά 82 αιτήσεις συμμετοχής από σχολεία όλης της χώρας. Οι 11 φιναλίστ ομάδες προέρχονταν από διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία έως ΕΠΑΛ, πρότυπα, και ειδικά σχολεία, αποδεικνύοντας πως η καινοτομία μπορεί και χρειάζεται να ανθίζει παντού.

Οι τρεις ομάδες που διακρίθηκαν από την κριτική επιτροπή, παρουσίασαν λύσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα για να απαντήσουν σε σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνίας, από τη στοχευμένη αναδάσωση με τη χρήση drones, έως την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων από ελληνικά φύκια και τη δημιουργία βιώσιμων υλικών συσκευασίας από μυκήλιο. Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης της τελετής βράβευσης, οι ομάδες παρουσίασαν τα προϊόντα και τη χρήση τους τόσο στο κοινό, όσο και στην κριτική επιτροπή.

Οι νικήτριες ομάδες του φετινού διαγωνισμού είναι:

1η θέση: Ομάδα SeeDDrop από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα

2η θέση: Ομάδα Enalion από το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

3η θέση: Ομάδα Mycovibe από το 1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς & το 1ο ΓΕΛ Κιλκίς

Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης: Ισοψηφία μεταξύ της ομάδας FoodShare από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ορεστιάδας και της ομάδας GRAPOLOGY από το Γυμνάσιο Αγίου Πνεύματος Σερρών

Βραβείο Κοινού: Ομάδα SeeDDrop από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα

Οι φετινές επιχειρηματικές ιδέες επικεντρώθηκαν σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η βιώσιμη παραγωγή, η αναδάσωση, η μείωση απορριμμάτων, η υγεία και η κυκλική οικονομία. Οι μαθητές αξιοποίησαν τεχνολογίες όπως AI, IoT, drones και βιοδιασπώμενα υλικά, αναπτύσσοντας λύσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Αλέξανδρος Νούσιας, Managing Director του Envolve Entrepreneurship

Ο Αλέξανδρος Νούσιας, Managing Director του Envolve Entrepreneurship, δήλωσε: «Το NextGen Innovators, συνεχίζει να μας αποδεικνύει ότι η νέα γενιά διαθέτει τη δημιουργικότητα, την ευαισθησία και τη γνώση, για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον - απαλλαγμένη από τον φόβο της αποτυχίας. Οι ιδέες που παρουσιάστηκαν φέτος δεν ήταν μόνο καινοτόμες· ήταν εφαρμόσιμες, ουσιαστικές και γεμάτες προοπτική. Η δική μας αποστολή είναι να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε αυτή τη νέα γενιά δημιουργών και επιχειρηματιών».

Τα βραβεία του φετινού διαγωνισμού περιλαμβάνουν:

Συμμετοχή στο Concordia Annual Summit στη Νέα Υόρκη

Εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες και επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Υποτροφίες σπουδών

Εκπαιδευτικά σεμινάρια από κορυφαίους οργανισμούς

Τεχνολογικό εξοπλισμό

Συνεργασία για ένα έτος με την εκπαιδευτική πλατφόρμα Puberry

Επιπλέον, δύο από τις συμμετέχουσες μαθητικές ομάδες, από το 3ο Γενικό Λύκειο Παλαιού Φαλήρου και το Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου, έπειτα από κλήρωση, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο Delphi Economic Forum ΧΙ, όπου παρουσίασαν τις ιδέες τους, συνομίλησαν με στελέχη της αγοράς και απέκτησαν πολύτιμες εμπειρίες από το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Τον φετινό κύκλο του μαθητικού διαγωνισμού υποστηρίζουν οι: Libra Philanthropies, ΔΕΔΔΗΕ, The People’s Trust και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, Delphi Economic Forum, BCA College, Microsoft, Finance Lady, PwC και Puberry.

Ο Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Επιπλέον, τελεί υπό τις Αιγίδες: του Δήμου Αθηνών, του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Δήμου Ορεστιάδας, του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, του Δήμου Περιστερίου, της Περιφέρειας Ηπείρου, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://envolveglobal.org/el/mathitikos-diagonismos/