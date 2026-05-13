Οι κάτοικοι της Καλλιτεχνούπολης καταγγέλλουν στο Dnews τις επικίνδυνες συνθήκες πρόσβασης στον οικισμό θέτοντας τον Δήμο προ των ευθυνών του σε περίπτωση φωτιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας Erminio την Πρωταπριλιά ήταν αρκετά για να αποκαλύψουν τη γύμνια των υποδομών στην Καλλιτεχνούπολη της Ραφήνας. Σχεδόν ενάμισης μήνας έχει περάσει από την κατάρρευση της κεντρικής οδού Ιερολοχιτών με τον δρόμο να έχει κοπεί στα δύο και την κυκλοφορία στην περιοχή να γίνεται οριακά με μία και μοναδική εναλλακτική πρόσβαση που δεν επαρκεί ούτε για την καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων ούτε κυρίως για την ασφάλεια τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Όπως καταγγέλλουν στο Dnews η κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται με την δέουσα προσοχή από την δημοτική Αρχή και νιώθουν ότι έχουν αφεθεί στην τύχη τους παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις στους αρμοδίους και την εμφανή επικινδυνότητα της κατάστασης. Παλιό αποστραγγιστικό έργο υπερφορτώθηκε από φερτά υλικά και όγκους νερού, οδηγώντας τελικά σε υποχώρηση του οδοστρώματος.

Και ενώ η περιοχή παραμένει ουσιαστικά κομμένη στα δύο, η οριστική λύση φαίνεται μακρινή. Το έργο αποκατάστασης υπολογίζεται στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ και εκτιμάται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί. Το πρόβλημα όμως δεν μπορεί να διαιωνίζεται καθώς απαιτούνται εδώ και τώρα λύσεις. Η αποκατάσταση του κατεστραμμένου οδικού άξονα και η εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών και τεχνικών λύσεων που θα εξασφαλίζουν ασφαλή έξοδο από τον οικισμό, ειδικά ενόψει της αντιπυρικής περιόδου είναι επιβεβλημένες και δεν χωρούν άλλη αναβολή.

Οι κάτοικοι περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες και ανασφάλεια, καθώς αναγκάζονται να χρησιμοποιούν στενούς, κακοσυντηρημένους και σε πολλά σημεία ακατάλληλους δρόμους, οι οποίοι δεν μπορούν να σηκώσουν τον κυκλοφοριακό φόρτο ούτε να εγγυηθούν ασφαλή εκκένωση σε περίπτωση φωτιάς. Η ανησυχία εντείνεται ακόμη περισσότερο ενόψει της θερινής περιόδου, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική είναι αυξημένος.

«Αν πιάσει φωτιά, θα εγκλωβιστούμε. Δεν υπάρχει δρόμος διαφυγής που να μπορεί να εξυπηρετήσει όλο τον οικισμό», τονίζει άλλος κάτοικος, εκφράζοντας τον μεγαλύτερο φόβο που κυριαρχεί στην περιοχή.

«Μιλάμε για ζήτημα ζωής και θανάτου αν συμβεί φωτιά», σημειώνει στο Dnews άλλος κάτοικος της περιοχής.

Κάτοικοι Καλλιτεχνούπολης: «Η καταστροφή ήταν προδιαγεγραμμένη λόγω αδράνειας των αρμοδίων»

Οι κάτοικοι επιμένουν ότι η καταστροφή δεν αποτέλεσε «κεραυνό εν αιθρία», αλλά ένα προδιαγεγραμμένο γεγονός, για το οποίο είχαν επανειλημμένα προειδοποιήσει τόσο τη δημοτική αρχή όσο και την Περιφέρεια μέσω τεκμηριωμένων αναφορών και αιτημάτων για έργα προστασίας στο επικίνδυνο ρέμα της περιοχής. Όπως καταγγέλλουν, παρά τις συνεχείς επισημάνσεις και τις προειδοποιήσεις των τελευταίων μηνών, οι αρμόδιοι δεν προχώρησαν στις απαραίτητες παρεμβάσεις. «Το λέγαμε εδώ και χρόνια ότι τα έργα δεν συντηρούνται όπως πρέπει. Δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε με τον χειρότερο τρόπο και κανείς δεν δείχνει πρόθυμος να αναλάβει τις ευθύνες του», σημειώνει κάτοικος.

«Δεν αντέχουμε άλλη καθυστέρηση - Μιλάμε για την ασφάλειά μας»

Η οριστική αποκατάσταση του δρόμου δεν αναμένεται άμεσα, καθώς απαιτούνται μελέτες, αδειοδοτήσεις και δημοπράτηση, διαδικασίες που μπορεί να διαρκέσουν έως και δύο χρόνια, ενώ το κόστος του έργου εκτιμάται περίπου στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Ως προσωρινή λύση εξετάζεται η τοποθέτηση στρατιωτικής γέφυρας τύπου Bailey από τις Ένοπλες Δυνάμεις, ωστόσο ακόμη και αυτό το σχέδιο συνοδεύεται από προειδοποιήσεις ειδικών για πιθανές κατολισθήσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προηγούμενη ενίσχυση των πρανών.

«Δεν αντέχουμε άλλη καθυστέρηση. Δεν θέλουμε να περιμένουμε να συμβεί το κακό για να υπάρξει λύση», λένε χαρακτηριστικά, ζητώντας άμεση και ουσιαστική παρέμβαση πριν η περιοχή βρεθεί αντιμέτωπη με νέα κρίση.

«Το θέμα είναι λοιπόν ότι το έργο ανατέθηκε και στην καλύτερη θα πάρει 2 χρόνια να ολοκληρωθεί. Όλος ο οικισμός της Καλλιτεχνούπολης αλλά και του Νταού Πεντέλης αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί έναν δρόμο (την Εύβοιας) και κάποια μικρά παρακλάδια της κοντά στην Μαραθώνος για την έξοδο από τον οικισμό. Δρόμους μικρούς με κακοτεχνίες και κακή ορατότητα που σε κάποια πολλά σημεία δεν χωράνε δύο αυτοκίνητα μαζί..»

«Θυσιάζεται η ασφάλεια στον βωμό των αποφάσεων»: Αντιδράσεις των κατοίκων για τις αλλαγές στη Βυζαντίου

Παράλληλα οι κάτοικοι αντιδρούν και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτάθηκαν ως λύση καθώς όπως σημειώνουν στο Dnews πρόκειται για αποφάσεις που πάρθηκαν «στο πόδι» χωρίς να ληφθούν υπόψιν βασικές παράμετροι της περιοχής. Όπως αναφέρουν, στο Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της 8/4/26 είχε παρουσιαστεί και εγκριθεί σχεδιασμός μονοδρομήσεων στις οδούς Γαλήνης και Βυζαντίου, με στόχο την αποσυμφόρηση της εξόδου προς την οδό Ευβοίας και τη βελτίωση της κυκλοφορίας σε μια ήδη πιεσμένη περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων στο Dnews, στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29/4/26 το σκηνικό άλλαξε αιφνιδιαστικά, καθώς η οδός Βυζαντίου μετατράπηκε εκ νέου σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν δρόμο με εκτεταμένες φθορές στο οδόστρωμα και περιορισμένο πλάτος που δεν επιτρέπει ασφαλή διέλευση δύο οχημάτων. «Δεν γίνεται από τη μία να αποφασίζουμε μονοδρομήσεις για λόγους ασφάλειας και από την άλλη να αναιρούνται χωρίς ξεκάθαρη τεχνική τεκμηρίωση», αναφέρουν χαρακτηριστικά κάτοικοι.

Οι κάτοικοι μέσω του Dnews ζητούν από τους ιθύνοντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους τονίζοντας ότι «δεν αρκούν οι υποσχέσεις μετά από κάθε καταστροφή», ενώ απαιτούν από τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν τόσο στην άμεση θωράκιση της περιοχής όσο και στη διερεύνηση των παραλείψεων που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση.

