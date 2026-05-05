Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθρια έκταση στην Αρτέμιδα, στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες.

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή του λόφου Αγίου Ιωάννου στην Αρτέμιδα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η εστία της φωτιάς εντοπίζεται κοντά στο εκκλησάκι της περιοχής.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν φτάσει στο μέτωπο που εντοπίζεται εν υπαίθρω σε ξερά χόρτα.

Σύμφωνα με την Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής η φωτιά βρίσκεται σε καλό στάδιο καθώς έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Στο σημείο επιχειρούν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να την περιορίσουν πριν επεκταθεί.

Εικόνες από το σημείο της φωτιάς

Χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αρτέμιδας Παναγιώτη Λάμπρου «Η έγκαιρη επέμβαση όλων συνέβαλε καθοριστικά ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωσή της. Στο σημείο επιχείρησαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΕΟΜΑΚ, το Βραυρώνα 1 και η Πολιτική Προστασία του Δήμου μας.

Πηγή Φωτογραφιών: Παναγιώτης Λάμπρου Αντιδήμαρχος Αρτέμιδας