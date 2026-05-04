Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «δείχνουν» το Ιράν ως υπαίτιο για την φωτιά στην πετρελαϊκή εγκατάσταση.

Φωτιά ξέσπασε σε εγκατάσταση της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ μετά από επίθεση από ιρανικό drone, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα.

Οι αρχές στη Φουτζάιρα δήλωσαν το απόγευμα της Δευτέρας πως ξέσπασε πυρκαγιά στη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα, αφού έκαναν αναφορά σε επίθεση με drone από το Ιράν. Αυτή την ώρα ειδικές ομάδες επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Νωρίτερα τα ΗΑΕ ανέφεραν πως εντόπισαν τέσσερις πυραύλους κρουζ που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Η ιρανική κρατική τηλεόραση, ανέφερε, επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο, πως δεν είναι στα σχέδια της Τεχεράνης η στοχοποίηση των ΗΑΕ. Ωστόσο δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες,

Το Ιράν όμως παραδέχθηκε πως έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά αμερικανικών «καταστροφέων» στα Στενά του Ορμούζ.

Ο διοικητής του ιρανικού στρατού, ο αντιστράτηγος Αμíρ Χατιμί, δήλωσε πως «η ασφάλεια της περιοχής του Ορμούζ είναι η κόκκινη γραμμή για το Ιράν» και σημείωσε πως «τα αμερικανικά αντιπλοϊκά συστήματα προσπάθησαν να πλησιάσουν απενεργοποιώντας τα ραντάρ τους και η απάντησή μας ήρθε με πυραύλους».

Νωρίτερα, τα ΗΑΕ είχε αναφέρει ότι η αεράμυνα του αντιμετώπιζε επιθέσεις από drones που προέρχονταν από το Ιράν. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε πως αναχαίτιζε βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drones σε όλη τη χώρα.

Το εμιράτο της Φουτζάιρα είπε ότι η φωτιά ξεκίνησε από ιρανικό drone. Το γραφείο Τύπου του εμιράτου της Φουτζάιρα ανέφερε ότι τρεις Ινδοί πολίτες τραυματίστηκαν ελαφρά από την ιρανική επίθεση.

Η επίθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως αναφέρει και το Axios, καθώς είναι η πρώτη φορά που το Ιράν επιτίθεται σε χώρα του Κόλπου από την έναρξη της εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επίθεση αυτή ενδεχομένως να πυροδοτήσει την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το περιστατικό συνέβη αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε την νέα του πρωτοβουλία να [οδηγήσει» πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ με το Ιράν να απειλεί ότι θα απαντήσει δυναμικά.

Σύμφωνα με τα ΗΑΕ, παράλληλα, η αεράμυνα αναχαίτισε τρεις πυραύλους κρουζ από το Ιράν ενώ ένας καταρρίφθηκε στη θάλασσα. Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, το υπουργείο Άμυνας είπε ότι απάντησε σε νέα επίθεση.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε πως πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα ανοιχτά των ακτών των ΗΑΕ κοντά στη Μίνα Σακίρ. Η UKMTO δήλωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό 14 ναυτικά μίλια δυτικά της Μίνα Σακίρ στα ΗΑΕ, με μία τρίτη πηγή να αναφέρει επίσης πως ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με την UKMTO, το πλοίο ζήτησε από άλλα πλοία στην περιοχή να διατηρήσουν ασφαλή απόσταση, προσθέτοντας ότι η αιτία της πυρκαγιάς δεν είχε επαληθευτεί ακόμα.

