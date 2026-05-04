Σε ισχύ τέθηκε από την 1η Μαΐου 2026 η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου, όπως προβλέπεται από τον Ν. 5221/2025, επεκτείνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα εφαρμογής της και στις περιπτώσεις λήξης μισθώσεων, είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου. Η ρύθμιση αυτή, που αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς διεκδίκησης της ΠΟΜΙΔΑ, επιχειρεί να ισορροπήσει τα δικαιώματα ιδιοκτητών και ενοικιαστών, εισάγοντας ένα πλαίσιο ταχύτερης αλλά και κοινωνικά πιο δίκαιης επίλυσης των σχετικών διαφορών.

Με τη νέα διάταξη διασφαλίζεται για τους εκμισθωτές ένα σαφές και εύλογο χρονικό όριο επανάκτησης της χρήσης των ακινήτων τους, αντιμετωπίζοντας μια μακροχρόνια στρέβλωση που τους επιβάρυνε δυσανάλογα. Ταυτόχρονα, οι μισθωτές αποκτούν εκ του νόμου μια αυτόματη εξάμηνη προθεσμία για τη μεταστέγασή τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα δικαστικής παράτασης σε περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

Η μεταρρύθμιση έχει επίσης στόχο την αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης, καθώς απλές υποθέσεις διοικητικού χαρακτήρα μεταφέρονται πλέον στην αρμοδιότητα πιστοποιημένων δικηγόρων, περιορίζοντας την ανάγκη δικαστικής κρίσης. Παράλληλα, ενισχύεται η ασφάλεια των συναλλαγών στην αγορά μισθώσεων, με την προσδοκία ότι περισσότεροι ιδιοκτήτες θα οδηγηθούν στη διάθεση ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση, αυξάνοντας την προσφορά κατοικιών.

Ωστόσο, παραμένει σε ισχύ η κλασική δικαστική οδός μέσω αγωγής απόδοσης μισθίου στα αρμόδια Πρωτοδικεία, διαδικασία που εξακολουθεί να είναι χρονοβόρα και σύνθετη. Η επιλογή αυτή κρίνεται αναγκαία σε περιπτώσεις όπου ανακύπτουν αμφισβητήσεις σχετικά με τη λήξη της μίσθωσης ή όταν απαιτείται δικαστική αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων και εξέταση μαρτύρων, καθώς και όταν δεν υπάρχει έγγραφη ή ηλεκτρονικά καταγεγραμμένη σύμβαση.

Η νέα διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένα στάδια, ξεκινώντας από την εξώδικη πρόσκληση προς τον ενοικιαστή και την κατάθεση πλήρους φακέλου στο Πρωτοδικείο, έως τον ορισμό πιστοποιημένου δικηγόρου που ελέγχει τη νομιμότητα και εκδίδει τη διαταγή. Καθορίζονται αυστηρές προθεσμίες τόσο για περιπτώσεις οφειλής μισθωμάτων όσο και για περιπτώσεις λήξης της μίσθωσης, με συνολικό χρόνο που κυμαίνεται από περίπου τρεις έως έξι μήνες, ανάλογα με την περίπτωση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο ενοικιαστής διατηρεί το δικαίωμα προσβολής της διαταγής μέσω ανακοπής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, διεκδικώντας επιπλέον χρόνο εφόσον συντρέχουν βάσιμοι λόγοι. Την ίδια στιγμή, το οικονομικό βάρος της διαδικασίας επιβαρύνει κυρίως τον ιδιοκτήτη, ο οποίος καλείται να καλύψει δικηγορικές αμοιβές, έξοδα επιμελητών και παράβολα, χωρίς να διασφαλίζεται πάντοτε η ανάκτησή τους.