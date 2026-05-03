Στον... κουβά οι προσπάθειες να υπάρξουν γέφυρες του Μαξίμου με τον πρώην πρωθυπουργό - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ.

Έντονες είναι οι διεργασίες στο κυβερνών κόμμα καθώς το κλίμα βαραίνει με όλα τα ενδεχόμενα να είναι πλέον ανοιχτά.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» είχαν αποκαλύψει στις 26 Απριλίου (ΕΔΩ) την απόφαση του Κώστα Καραμανλή να μην παραβρεθεί στο Συνέδριο του κόμματος του οποίου υπήρξε αρχηγός και μέσω του οποίου αναδείχθηκε πρωθυπουργός, παρότι επώνυμοι «Καραμανλικοί» όπως ο Θ. Ρουσόπουλος, ο Νικήτας Κακλαμάνης ή ο Μάξιμος Χαρακόπουλος θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Και στις 29 Απριλίου (ΕΔΩ) ενημέρωσε «Γιατί είναι καλύτερα για τον Μητσοτάκη που δεν πάει ο Καραμανλής στο Συνέδριο της ΝΔ».

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η στήλη υπάρχουν «Καραμανλικοί» που εισηγούνται στον πρώην πρωθυπουργό να υιοθετήσει μια περισσότερο επιθετική στάση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη: Να παραστεί στο Συνέδριο της ΝΔ (15-17 Μαΐου) και να μιλήσει έξω από τα δόντια για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και τη μετάλλαξη που -όπως υποστηρίζουν- έχει υποστεί επί ηγεσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακόμα και αν η σύγκρουση που θα υπάρξει θα οδηγήσει ακόμα και σε ίδρυση νέου κόμματος!

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν φέρεται να υιοθετεί τις συγκεκριμένες προτάσεις, δεν πρόκειται να προχωρήσει σε δηλώσεις κατά του Κ. Μητσοτάκη, όμως -όπως δείχνει και η έως τώρα τακτική του- θα κλείνει το μάτι για τη στήριξη του κόμματος που αναμένεται να ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς. Κόμμα που όπως όλα δείχνουν θα λάβει σειρά να ιδρυθεί μετά τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού, όπως άλλωστε δείχνουν και οι μετρήσεις που συνεχίζει να παραγγέλλει ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός. Και κόμμα που θα πάρει και βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία με την προϋπόθεση να έχουν παραιτηθεί από τη βουλευτική τους έδρα ή να προσχωρήσουν σε αυτό μετά τη λήξη της κοινοβουλευτικής τους θητείας με τη Νέα Δημοκρατία.

Σε κάθε περίπτωση πάντως οι όποιες προσπάθειες έγιναν ή πρόκειται να γίνουν στο παρασκήνιο τόσο για να μεταβεί στο Συνέδριο της ΝΔ ο Κώστας Καραμανλής όσο και -πολύ περισσότερο- για το να κάνει δήλωση θετική για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έπεσαν (και πέφτουν) στον ...κουβά!