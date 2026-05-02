Παρά τις παρεμβάσεις, οι κάτοικοι περιγράφουν μια καθημερινότητα φόβου και εξάντλησης, με πολλούς να παραμένουν άγρυπνοι τη νύχτα για να προστατεύσουν τα παιδιά τους από επιθέσεις τρωκτικών.

Σοβαρή ανθρωπιστική και υγειονομική κρίση καταγράφεται στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εκτοπισμένοι κάτοικοι ζουν πλέον υπό τον συνεχή φόβο επιθέσεων από τρωκτικά και άλλα παράσιτα, όπως αρουραίοι και νυφίτσες, μέσα σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς.

Όπως αναφέρει το BBC, μαρτυρίες κατοίκων περιγράφουν νυχτερινές επιθέσεις σε σκηνές και πρόχειρα καταλύματα, με παιδιά και ευάλωτους ανθρώπους να τραυματίζονται και να χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, τετράχρονο παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από δάγκωμα, ενώ εμφάνισε πυρετό και επιπλοκές.

Οι συνθήκες στους καταυλισμούς, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, έχουν επιδεινωθεί δραματικά λόγω της καταστροφής βασικών υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και της συσσώρευσης απορριμμάτων. Αυτό έχει μετατρέψει τους χώρους διαβίωσης σε εστίες αναπαραγωγής παρασίτων.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται διεθνείς οργανισμοί, μεγάλο ποσοστό των περιοχών φιλοξενίας εκτοπισμένων έχει έντονη παρουσία τρωκτικών ή εντόμων, επηρεάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και αυξάνοντας τον κίνδυνο ασθενειών όπως δερματικές λοιμώξεις, αναπνευστικά προβλήματα και λοιμώξεις από δαγκώματα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι η κατάσταση αποτελεί «αναμενόμενη συνέπεια της κατάρρευσης των συνθηκών διαβίωσης», ενώ ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν για επιδείνωση με την άνοδο της θερμοκρασίας.

Την ίδια ώρα, η ισραηλινή υπηρεσία συντονισμού ανθρωπιστικής βοήθειας COGAT αναφέρει ότι συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για τη διαχείριση απορριμμάτων και την αποστολή υλικών καταπολέμησης παρασίτων, τονίζοντας ότι έχουν ήδη εισαχθεί παγίδες και φυτοφάρμακα.