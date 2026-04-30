Το Ισραήλ επικαλείται κοινή συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση και θα αποβιβάσει τους προσαχθέντες σε ελληνική ακτή.

Σε ελληνική παραλία θα αποβιβαστούν τα μέλη του Global Sumud Flotilla, που συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης από τις ισραηλινές αρχές, μετά την νέα τους προσπάθεια να φτάσουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Την είδηση ανακοίνωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ ευχαριστώντας την ελληνική κυβέρνηση για τη συνεργασία.

Ο Σάαρ δήλωσε σε ανάρτησή του πως όλοι οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, του στολίσκου που επιχείρησε να φτάσει στη Γάζα και τα μέλη της συνελήφθησαν από ισραηλινές αρχές, πρόκειται να παραδοθούν στην Ελλάδα, μετά την κατάσχεση των πλοίων από το Ισραηλινό Ναυτικό το βράδυ της Τετάρτης.

«Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ, μέσω των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, έχει μπλοκάρει με επιτυχία τις προσπάθειες παραβίασης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα και την άφιξη πλοίων από τον προκλητικό στολίσκο, συμπεριλαμβανομένης της χθεσινής νύχτας», έγραψε σε ανάρτησή του ο ισραηλινός ΥΠΕΞ.

«Όλοι οι συμμετέχοντες στον προκλητικό στολίσκο αποβιβάστηκαν από τα πλοία σώοι και αβλαβείς. Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα πλοία του στολίσκου στο ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες», πρόσθεσε και ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για την «προθυμία της», όπως λέει χαρακτηριστικά, «να δεχτεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο».

«Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο. Καλούμε όποιον δεν ενδιαφέρεται για προκλήσεις αλλά για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα να το πράξει μέσω του BOP, το οποίο εξέδωσε επίσης ανακοίνωση για το θέμα σήμερα. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα», είπε ο Σάαρ, αναφερόμενος στο Συμβούλιο Ειρήνης.

ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν ήδη εκδώσει ανακοινώσεις καταδικάζοντας την «προθυμία» της κυβέρνησης να συνεργαστεί με το Ισραήλ.

Και...η αντίδραση της Ισπανίας

Την ώρα που το Ισραήλ ευχαριστεί και επίσημα την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμίας της να βοηθήσει μετά το ρεσάλτο του των ισραηλινών δυνα΄μεων στον στολίσκο της ανθρωπιστικής βοήθειας το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο της ισραηλινής πρεσβείας για να του διαβιβάσει την «έντονη καταδίκη» του για τη σύλληψη μελών του στολίσκου Sumud.

Η Ισπανία καταδίκασε δριμύτατα την κατάληψη του «στολίσκου για τη Γάζα» από τον ισραηλινό στρατό σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Κρήτης, επικρίνοντας την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη περίπου 175 φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών, συμπεριλαμβανομένων Ισπανών υπηκόων.

«Η επιτετραμμένη της ισραηλινής πρεσβείας στην Ισπανία κλήθηκε επειγόντως από το υπουργείο Εξωτερικών για να της διαβιβαστεί η ισχυρότερη δυνατή καταδίκη για την κατάληψη του στολίσκου, στον οποίο επέβαιναν Ισπανοί πολίτες», τόνισαν πηγές του υπουργείου.

Ο Ισπανός ΥΠΕΞ, Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες βρίσκεται επίσης σε επαφή με ομολόγους του «χωρών που έχουν υπηκόους τους στον στολίσκο» που είχε στόχο τη διάσπαση του αποκλεισμού της Γάζας, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από την Τουρκία που κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει τους ακτιβιστές.

Διαφορές και στον αριθμό των συλληφθέντων

Ωστόσο, σημαντική διαφορά υπάρχει και στον αριθμό των συλληφθέντων ακτιβιστών, καθώς το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη σύλληψη 175 ατόμων, αλλά οι διοργανωτές ισχυρίζονται ότι συνελήφθησαν 211.

Το Ισραήλ δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τις εθνικότητες των συλληφθέντων που επέβαιναν σε περίπου 20 σκάφη, από τα περίπου 50 και πλέον πλοία του στολίσκου ωστόσο, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη ανακοινώσει ότι συνελήφθησαν 15 Γάλλοι πολίτες, και η Ιταλία έχει επίσης ζητήσει την «άμεση απελευθέρωση» συλληφθέντων Ιταλών χωρίς να αναφέρει τον αριθμό τους.

Ο στολίσκος αποτελείτο από 50 και πλέον σκάφη, που αναχώρησαν τις τελευταίες εβδομάδες από τη Μασσαλία, τη Βαρκελώνη και τις Συρακούσες.

Το ισραηλινό ρεσάλτο

Μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, μέλη των ισραηλινών δυνάμεων έκαναν ρεσάλτο σε πλοία του διεθνούς στόλου Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες και ενώ ο στόλος έπλεε ανοιχτά της Κρήτης και σε διεθνή ύδατα, τα μέλη του διεθνούς στόλου δέχτηκαν παρενόχληση από ταχύπλοα του Ισραήλ.

Τα πλοία βρίσκονταν στην ελληνική ζώνη διάσωσης (SAR), εκατοντάδες ναυτικά μίλια από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σημειώνεται ότι το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ισχυρίστηκε ότι ένα από τα πλοία του στολίσκου είχε κατασχεθεί από το ισραηλινό ναυτικό.

Ο παγκόσμιος στόλος Sumud δήλωσε στην ανακοίνωσή του ότι πολλά σκάφη είχαν σοβαρά μπλοκαρισμένα ηλεκτρονικά συστήματα κατά τη διάρκεια της επίθεσης και ότι ορισμένα σκάφη προσεγγίστηκαν από ταχύπλοα, που πιστεύεται ότι ανήκουν στο Ισραήλ.

Συνολικά στον στόλο συμμετέχουν πάνω από 50 σκάφη με 345 συμμετέχοντες από 39 χώρες. Ο στόλος περιλαμβάνει επίσης δύο σκάφη παρατηρητών που ανήκουν στην Open Arms και την Greenpeace.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ εμποδίζει τον συγκεκριμένο στόλο, να φτάσει στη Γάζα. Το ίδιο συνέβη και τον περασμένο Οκτώβριο, οπότε οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν συλλάβει και στη συνέχει απελάσει περισσότερους από 470 ανθρώπους, ανάμεσά τους η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα αλλά και η Ελληνίδα βουλεύτρια Πέτη Πέρκα.