Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι το ΑΕΠ του Ισραήλ θα αυξηθεί κατά 3,5% φέτος και 4,4% το 2026, ποσοστά που υπερβαίνουν σημαντικά εκείνα των χωρών της G7.

Τουλάχιστον εντυπωσιακή παραμένει η πορεία της οικονομίας του Ισραήλ, την ώρα που η χώρα συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και τον πόλεμο με το Ιράν, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η ισραηλινή οικονομία θα ξεπεράσει σε επιδόσεις τις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες το 2026.

Η Τράπεζα του Ισραήλ αναθεώρησε μεν προς τα κάτω την εκτίμηση ανάπτυξης για το τρέχον έτος, επικαλούμενη τις επιπτώσεις των συγκρούσεων, ωστόσο εξακολουθεί να προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 3,8% για το 2026. Μάλιστα, σε περίπτωση αποκλιμάκωσης των εντάσεων, η ανάπτυξη θα μπορούσε να αγγίξει ακόμη και το 5,5%.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι το ΑΕΠ του Ισραήλ θα αυξηθεί κατά 3,5% φέτος και 4,4% το 2026, ποσοστά που υπερβαίνουν σημαντικά εκείνα των χωρών της G7. Το δημόσιο χρέος παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ενώ η ανεργία διατηρείται κοντά στο 3,2%, κάτω από τα επίπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών και της ευρωζώνης. Παράλληλα, ο πληθωρισμός παραμένει εντός στόχου, στο 1,9%, ακόμη και μετά την άνοδο των τιμών ενέργειας διεθνώς.

Η ανθεκτικότητα αυτή αποδίδεται κυρίως στον ισχυρό ιδιωτικό τομέα, την τεχνολογική υπεροχή και τη συνεχιζόμενη ζήτηση για εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας και αμυντικού εξοπλισμού. Μεγάλες συμφωνίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, όπως η εξαγορά της Wiz από τη Google και της CyberArk από την Palo Alto Networks, ενίσχυσαν περαιτέρω την επενδυτική εικόνα της χώρας.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις του πολέμου παραμένουν ορατές. Η επιστράτευση εργατικού δυναμικού, η μείωση της κατανάλωσης και η κατάρρευση του τουρισμού επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα, ενώ το τελικό αποτύπωμα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στην περιοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια στιγμή, οι χρηματοπιστωτικές αγορές εμφανίζουν αξιοσημείωτη δυναμική. Ο βασικός δείκτης Tel Aviv 35 Index έχει ενισχυθεί περίπου κατά 20% από την αρχή του έτους, συνεχίζοντας την ισχυρή άνοδο του 2025, ενώ και το ευρύτερο χρηματιστηριακό ταμπλό καταγράφει σημαντικά κέρδη. Το εθνικό νόμισμα, το ισραηλινό σέκελ, καταγράφει επίσης άνοδο έναντι του δολαρίου, παρά τη γενικότερη στροφή των επενδυτών προς ασφαλή καταφύγια.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι εισροές ξένων κεφαλαίων επιστρέφουν δυναμικά, κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της άμυνας, υποδηλώνοντας ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Παράλληλα, η ενεργειακή αγορά και οι επενδύσεις σε φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές αναμένεται να αποτελέσουν επιπλέον μοχλό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.