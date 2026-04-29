Άστατος ο καιρός ανήμερα την Πρωτομαγιά. Αλλαγή σκηνικού από την επομενη εβδομάδα με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, σύμφωνα με την πρόγνωση Αρναούτογλου.

Με έντονα φθινοπωρινά, ακόμη και χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά αναμένεται να κυλήσει η φετινή Πρωτομαγιά, καθώς, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού φέρνει βροχές, ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Το σκηνικό θα θυμίζει περισσότερο μεταβατική χειμερινή περίοδο, με τους βοριάδες να ενισχύονται σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ. Οι άνεμοι αυτοί θα είναι ιδιαίτερα ψυχροί, εντείνοντας την αίσθηση του κρύου, ιδίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές.

Από την Παρασκευή και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, ενώ αναμένονται διαστήματα βροχών και τοπικών καταιγίδων, κυρίως στα ανατολικά, τα νότια και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Στα ορεινά, δεν αποκλείονται ακόμη και χιονοπτώσεις, γεγονός ασυνήθιστο για την εποχή.

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν πολύ ισχυροί, αγγίζοντας τοπικά τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και ενισχύοντας περαιτέρω την αίσθηση ψύχρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, με μια μικρή βελτίωση να διαφαίνεται προς το τέλος του τριημέρου.

Έρχονται καλοκαιρινές αέριες μάζες

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ψυχρή αυτή «παρένθεση» δεν θα έχει διάρκεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, καθώς θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν προς την περιοχή μας, οδηγώντας σε απότομες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και πιθανώς σε πρώιμα καλοκαιρινές συνθήκες.

Η φετινή Πρωτομαγιά, λοιπόν, θα αποτελέσει ένα σύντομο αλλά έντονο διάλειμμα αστάθειας, πριν την επιστροφή σε πιο θερμό καιρικό μοτίβο.

Στον παρακάτω σύνδεσμο αναλυτικά ο καιρός:

{https://www.youtube.com/watch?v=CJRbMY9PG8k}