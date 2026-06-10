Η χαλαζόπτωση που ξέσπασε ήταν μεγάλης έντασης και πρωτοφανούς σφοδρότητας

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της χαλαζόπτωσης που έπληξε σήμερα το μεσημέρι την περιοχή της Πεδινής Ιωαννίνων. Το χαλάζι έπεσε αιφνιδιαστική με μεγάλη ένταση μετατρέποντας μέσα σε λίγα λεπτά δρόμους, αυλές και αγροτικές εκτάσεις σε λευκό τοπίο.

Χαρακτηριστικό της σφοδρότητας του φαινομένου σύμφωνα με το epiruspost.gr το γεγονός ότι χαλάζι ήταν μεγάλου μεγέθους κατά τόπους. Οι πρώτες αναφορές από κατοίκους και παραγωγούς κάνουν λόγο για σημαντικές καταστροφές στον πρωτογενή τομέα, με τις καλλιέργειες να έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα σε κρίσιμο στάδιο της παραγωγής. Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκε μεγάλο μέρος της φετινής σοδειάς.

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Η σφοδρή καταιγίδα χτύπησε με την ίδια ένταση και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ). Εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές έντασης, καθώς εργαζόμενοι, ασθενείς και επισκέπτες, βλέποντας το μέγεθος του χαλαζιού, έσπευσαν έντρομοι στους εξωτερικούς χώρους στάθμευσης. Πολλοί άρχισαν να τρέχουν μέσα στη θύελλα προσπαθώντας να καλύψουν τα αυτοκίνητά τους με κουβέρτες, χαρτόνια ή ό,τι άλλο μέσο διέθεταν, προκειμένου να αποτρέψουν το σπάσιμο των παρμπρίζ και τις σοβαρές ζημιές. Απίστευτες εικόνες και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όπου το χαλάζι κάλυψε τα πάντα και τα νερά κινήθηκαν προς πάσα κατεύθυνση.