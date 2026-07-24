Το χαλάζι έπεσε για τα καλά στον Όλυμπο λόγω της κακοκαιρίας που επελαύνει μεσούσης του καλοκαιριού.

Ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο σκηνικό για την εποχή δημιουργήθηκε στον Όλυμπο λόγω της κακοκαιρίας καθώς έντονη χαλαζόπτωση κάλυψε με λευκό στρώμα το τοπίο, προκαλώντας εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο σε χειμωνιάτικους μήνες παρά σε τέλη Ιουλίου.

Η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας έφερε μαζί της ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια, δυνατούς ανέμους αλλά και τοπικά έντονα φαινόμενα χαλαζιού. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς η λευκή «κουβέρτα» που δημιουργήθηκε στη μέση του καλοκαιριού δίνει την αίσθηση χιονισμένου τοπίου, την ώρα που μεγάλο μέρος της χώρας δοκιμάζεται από την απότομη αλλαγή του καιρού.

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