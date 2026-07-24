«Δεν το κάνω για τα λεφτά», λέει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. «Είναι η τελευταία μου απόφαση».

Oι Philadelphia 76ers είναι η νέα ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς, μετά την αποχώρησή του από τους Λέικερς.

Ο «King James» υπογράφει διετές συμβόλαιο με τους Philadelphia 76ers, ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων, με οψιόν ανανέωσης από πλευράς του, δήλωσε στο ESPN ο Ριτς Πολ, διευθύνων σύμβουλος της Klutch Sports Group, που εκπροσωπεί τον 41χρονο τον Λεμπρόν Τζέιμς.

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Οι 76ers είναι η τέταρτη ομάδα του Τζέιμς στο NBA μετά τους Καβαλίερς, τους Χιτ και τους Λέικερς. Θα φορέσει τη φανέλα τους για την ιστορική 24η σεζόν του στη λίγκα, επεκτείνοντας το σχετικό ρεκόρ, που κατέχει ο ίδιος.

Το βίντεο του ΛεΜπρόν Τζέιμς για τη νέα ομάδα του

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ανάρτησε ένα βίντεο με σπουδαίες στιγμές της μεγάλης καριέρας του, το οποίο κλείνει με το έμβλημα της νέας ομάδας του.

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ΛεΜπρόν Τζέιμς: Δεν το κάνω για τα λεφτά, είναι η τελευταία μου απόφαση

Ο «King James» θα επιδιώξει να βάλει τέλος στην «ξηρασία» των 76ers, που τελευταία φορά αναδείχθηκαν πρωταθλητές τη σεζόν 1982-83, όπως είχε κάνει στους Καβαλίερς, τους οποίος οδήγησε στην κορυφή το 2016, έπειτα από 52 χρόνια.

Σε ανάρτηση, ο Τζέιμς έγραψε ότι μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης σεζόν πίστευε ότι είχε «τελειώσει», αλλά δεν ήταν έτοιμος να το ανακοινώσει. Τελικά, αποφάσισε ότι αγαπά ακόμα το παιχνίδι, όπως ανέφερε και ότι έχει κι άλλα να δώσει.

«Δεν το κάνω για τα λεφτά», ξεκαθάρισε και συμπλήρωσε πως το κάνει γιατί θέλω ακόμα να αγωνιστεί και να νιώσει ξανά το συναίσθημα της κατάκτησης ενός πρωταθλήματος. Παράλληλα όμως, τονίζει ότι αυτή είναι η «τελευταία απόφασή του», επιβεβαιώνοντας ότι η Φιλαδέλφεια θα είναι ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του.

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Όλη η ανακοίνωση του ΛεΜπρόν Τζέιμς

«Πίστευα ότι είχα τελειώσει όταν ολοκληρώθηκε η σεζόν. Δεν ήμουν έτοιμος να το ανακοινώσω και ήξερα ότι χρειάζομαι χρόνο για να αποφασίσω πραγματικά, αλλά ήμουν αρκετά σίγουρος ότι έπαιξα το τελευταίο παιχνίδι μου. Ήμουν ειλικρινής στην τελευταία συνέντευξη Τύπου, όταν είπα ότι έπρεπε να κοιτάξω τον εαυτό μου και να αποφασίσω εάν ακόμα αγαπώ αυτό το παιχνίδι. Το αγαπώ ακόμα πραγματικά και έχω κι άλλα να δώσω.

Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν πραγματικά ιδιαίτερες. Ποτέ δεν είχα την ευκαιρία να μην έχω ιδέα τι να κάνω και να πάρω χρόνο απλά για να σκεφτώ. Πέρασα μερικούς απίστευτους μήνες με όλους τους ανθρώπους που αγαπώ προσπαθώντας να βγάλω μια άκρη. Αυτή είναι η τελευταία απόφασή μου. Δεν το κάνω για τα λεφτά. Δεν το κάνω για την οικογένεια. Γιατί παίζω αυτή τη στιγμή;

Θέλω ακόμα να θυσιάσω. Θέλω ακόμα να δουλέψω. Θέλω ακόμα να αγωνιστώ, να νικήσω και να έχω την ευκαιρία να νιώσω το συναίσθημα της κατάκτησης άλλου ενός πρωταθλήματος.

Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω τους Philadelphia 76ers να γίνουν πρωταθλήτρια ομάδα και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα ενεργοποιήσω μία νέα βάση φιλάθλων και θα αρχίσω αυτό το απίστευτο ταξίδι μια τελευταία φορά.

Σε ευχαριστώ Λος Άντζελες. Πάντα θα αγαπώ το Μαϊάμι και το βορειοανατολικό Οχάιο θα είναι πάντα σπίτι μου».

{https://x.com/KingJames/status/2080677093424394721}