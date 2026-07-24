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Καταιγίδα και δυνατοί άνεμοι «σφυροκοπάνε» το κεντρο της Αθήνας, η κακοκαιρία ξεκίνησε στην Αττική.

Η κακοκαιρία προελαύνει και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής καθώς ξεκίνησε ισχυρή βροχόπτωση συνοδευόμενη από δυνατούς ανέμους στο κέντρο της Αθήνας.

Η αλλαγή του καιρού σημειώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τους ανέμους να ενισχύονται αισθητά και τη βροχή να πέφτει με μεγάλη ένταση.

Η κακοκαιρία έφτασε και στην Αττική, με ισχυρή καταιγίδα να εκδηλώνεται το απόγευμα λίγο πριν τις 7, αλλάζοντας άρδην μέσα σε λίγα λεπτά το σκηνικό του καιρού.

Κεραυνοί και δυνατός άνεμος ξεκίνησαν ενώ λίγο μετά ξεκίνησε έντονη καταιγίδα.

Η εικόνα στην πρωτεύουσα θύμισε περισσότερο φθινόπωρο παρά καλοκαίρι, καθώς η απότομη αλλαγή του καιρού έφερε έντονα φαινόμενα.