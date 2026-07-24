Όσα θα γίνουν στα επεισόδια της νέας εβδομάδας, στον ΑΝΤ1.

Η δημοφιλής αστυνομική σειρά μυστηρίου «Έτερος Εγώ», που αγαπήθηκε από το κοινό και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, έρχεται κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 23:00 στον ΑΝΤ1 για να γεμίσει τα βράδια του καλοκαιριού με μυστήριο, γρίφους, αγωνία και ανατροπές που κόβουν την ανάσα.

Μια σειρά δολοφονιών θορυβεί τις αστυνομικές αρχές, καθώς μυστηριώδεις συμβολισμοί εντοπίζονται σε κάθε τόπο εγκλήματος. Μέσα από συνεχείς ανατροπές και κλιμακούμενη αγωνία, η σειρά «Έτερος Εγώ» αναδεικνύει το ψυχολογικό βάθος των χαρακτήρων και θέτει στο προσκήνιο το διαχρονικό ερώτημα: Πού τελειώνει η λογική… και πού αρχίζει η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου;

«Έτερος Εγώ»: Όσα θα δούμε την εβδομάδα 27 – 30 Ιουλίου

Τα επόμενα επεισόδια του 2ου κύκλου «Έτερος Εγώ: Κάθαρσις» έρχονται τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 23:00 στον ΑΝΤ1.

Έτερος Εγώ: Κ2 «Κάθαρσις»

Μια νέα σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες ταράζει τους πανεπιστημιακούς κύκλους. Στην προσπάθειά του να εξιχνιάσει την υπόθεση, ο Δημήτρης Λαΐνης έρχεται αντιμέτωπος με μια καλοστημένη πλεκτάνη...

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ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ: Κ2 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 5

Όλα δείχνουν ότι η οργάνωση συνεχίζει τη δράση της. Κι ενώ η Χριστίνα κάνει μια συνέντευξη στη φυλακή, η αστυνομία επισκέπτεται τη μητέρα της δολοφονημένης φοιτήτριας. Υπάρχουν νέα στοιχεία για τον θάνατό της;

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ: Κ2 - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 6

Ένας νέος μνηστήρας για τη θέση του αρχηγού της οργάνωσης κάνει την εμφάνισή του. Στο μεταξύ, η αστυνόμος Καρρά συνεχίζει τις έρευνες, ενώ ένα ανατριχιαστικό βίντεο φτάνει στα χέρια του καθηγητή Βελισσαράτου.