Η στιγμή που η Μαίρη Λίντα τραγουδούσε στο γηροκομείο Αθηνών.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 24 Ιουλίου η κηδεία της Μαίρης Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Φίλοι, συγγενείς και άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, έδωσαν το παρών για να αποχαιρετήσουν και να τιμήσουν τη σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου.

Λίγες ώρες μετά από την κηδεία της, μέσα από την εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΙ, προβλήθηκε ένα συγκινητικό βίντεο από την περίοδο που η Μαίρη Λίντα διέμενε στο γηροκομείο Αθηνών, όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Στο βίντεο, η αγαπημένη ερμηνεύτρια εμφανίζεται να τραγούδα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, απολαμβάνοντας τη στιγμή, χαρίζοντας όμορφες αναμνήσεις στους υπόλοιπους ενοίκους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6pusc6x5gh?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Παρά την προχωρημένη ηλικία της, η φωνή της και η αγάπη της προς το τραγούδι δεν έσβησαν ποτέ, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες το σχετικό βίντεο τραβήχτηκε λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της.

Η Μαίρη Λίντα, κατά τη διάρκεια της καριέρας της συνέδεσε το όνομά της και τη ζωή της με τον Μανώλη Χιώτη, και για χρόνια αποτελούσαν ένα από τα πιο εμβληματικά μουσικά δίδυμα του ελληνικού πενταγράμμου. Παράλληλα, η καριέρα της συναντήθηκε με αυτή του Μίκη Θεοδωράκη με τον οποίο και συνεργάστηκαν.