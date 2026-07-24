Η πρωτοβουλία της πόλης Τάρτου εξετάζεται ήδη και από άλλες πόλεις της Εσθονίας λόγω τον προκλήσεων ασφαλείας που δημιουργεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

νησυχία σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονέις προκαλούν τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στην πόλη Τάρτου της Εσθονίας, μετά από περιστατικά κατά τα οποία drones από τη Ρωσία εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Βαλτικής χώρας.

Η Τάρτου απέχει μόλις 45 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία και τον Ιούνιο τα σχολεία έλαβαν εντολή να προετοιμαστούν για πιθανή εκκένωση εξαιτίας drone που εντοπίστηκε κοντά στην περιοχή.

Η διευθύντρια του γυμνασίου Kivilinna, Κάριν Λουκ, δήλωσε ότι το προσωπικό του σχολείου δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένο για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Όπως ανέφερε στο Reuters, οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη κατάσταση, χωρίς εκπαίδευση ή προκαθορισμένους χώρους όπου θα μπορούσαν να μεταφέρουν με ασφάλεια τους μαθητές.

Για τον λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, το σχολείο προχώρησε στη δημιουργία ειδικών χώρων προστασίας, όπως υπόγεια, γυμναστήρια και κολυμβητήρια, όπου θα μπορούν να παραμένουν τα παιδιά σε περίπτωση νέου συναγερμού.

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Προστατευτικές μεμβράνες στα παράθυρα

Ένα από τα δραστικότερα μέτρα που λαμβάνονται είναι η τοποθέτηση ειδικών προστατευτικών μεμβρανών, τύπου φιμέ, στα παράθυρα των σχολείων. Πολλοί θάνατοι και τραυματισμοί από τις επιθέσεις με drones στην Ουκρανία προκαλούνται από τα θραύσματα των τζαμιών και όχι από την ίδια την έκρηξη. Οι ειδικές μεμβράνες περιορίζουν τη διασπορά των θραυσμάτων σε μία ενδεχόμενη επίθεση.

Παράλληλα, τα σχολεία σχεδιάζουν ασκήσεις ετοιμότητας ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν πώς πρέπει να αντιδρούν σε ειδοποίηση για drone.

Στους χώρους που θα στεγαστούν τα καταφύγια θα τοποθετηθούν βιβλία, παιχνίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε τα παιδιά να παραμένουν ήρεμα και απασχολημένα εφόσον χρειαστεί να παραμείνουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της Τάρτου, Μάρτιν Μπεκ, συνολικά 30 σχολεία και 38 νηπιαγωγεία της πόλης λαμβάνουν μέτρα προστασίας.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές διανέμουν ηλεκτρογεννήτριες σε πολυκατοικίες, ώστε να διασφαλιστεί η θέρμανση των κατοίκων σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η πρωτοβουλία της Τάρτου εξετάζεται ήδη και από άλλες πόλεις της Εσθονίας, καθώς η χώρα αναζητά τρόπους να ενισχύσει την πολιτική προστασία απέναντι στις νέες προκλήσεις ασφαλείας που δημιουργεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.