Η τάση του καιρού έως τις 3 Αυγούστου σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Αρκετά σοβαρή θα είναι κατά τόπους η επιδείνωση του καιρού αύριο, Παρασκευή, επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου στο νέο δελτίο που ανάρτησε στο YouTube.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με «κόκκινη προειδοποίηση» για την κακοκαιρία που αναμένεται να επηρεάσει πολλές περιοχές της χώρας από αύριο, έως τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου.

Στο δελτίο καιρού που ανάρτησε ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι χρειάζεται προσοχή στη Χαλκιδική από το πρωί της Παρασκευής, αλλά και στην Αττική τις πρώτες βραδινές ώρες. «Θέλει προσοχή η Χαλκιδική, κυρίως τις πρωινές και προμεσημβρινές ώρες, καθώς αναμένονται αρκετές μπόρες και καταιγίδες, που τοπικά θα είναι ισχυρές», τονίζει. Φαινόμενα τοπικά ισχυρά αναμένονται επίσης στο κεντρικό και νότιο τμήμα του Ιονίου, ίσως και στις παράκτιες περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου.

Από το μεσημέρι αναμένονται καταιγίδες και δυνατές μπόρες στη Θεσσαλία, κυρίως την ανατολική και κεντροανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και τις Σποράδες, συνεχίζει ο Σάκης Αρναούτογλου. Τοπικά ισχυρά φαινόμενα δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και στην ανατολική Μακεδονία- Θράκη.

Σάκης Αρναούτογλου: Στο στόχαστρο η Αττική τις πρώτες βραδινές ώρες

Στην Αττική, οι μπόρες θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι, στις βόρειες περιοχές. Αλλά, μεγάλο κομμάτι της Αττικής θα επηρεαστεί τις πρώτες βραδινές ώρες. Φαινόμενα θα εκδηλωθούν και σε περιοχές του Αιγαίου, κάτι ασυνήθιστο για την εποχή. «Τις πρώτες βραδινές ώρες προσοχή κυρίως στην Αττική, όπου φαίνεται να έχουμε τα περισσότερα και πιο έντονα φαινόμενα», προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου.

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Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι άνεμοι από το μεσημέρι στο Ιόνιο- όπου δεν αποκλείεται να υπάρξουν προβλήματα με τον απόπλου των πλοίων- και τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο. Το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο αναμένονται καταιγίδες νωρίς το πρωί στο Αιγαίο και ίσως κάποιες μπόρες στην Κρήτη. Όμως, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος και το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει «πολύ ομαλά». Τη Δευτέρα υπάρχει ενδεχόμενο να εκδηλωθούν μπόρες στα βορειοδυτικά, κυρίως τις πρωινές- προμεσημβρινές ώρες. Τέλος, σε ό,τι αφορά στην τάση του καιρού έως τις 3 Αυγούστου δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει νέο κύμα καύσωνα. «Θα έχουμε γενικά καλό καιρό, με σκαμπανεβάσματα στη θερμοκρασία», καταλήγει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=eiz7V2iWIrk}