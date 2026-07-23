Οι κάτοικοι του Παλαιού Φαλήρου αναφέρουν ότι η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, ζητώντας περισσότερη αστυνόμευση.

Στιγμές τρόμου έζησε μία γυναίκα στο Παλαιό Φάληρο στην είσοδο της πολυκατοικίας της, όταν δέχθηκε επίθεση την ώρα που επέστρεφε σπίτι.

Το περιστατικό συνέβη σε ένα από τα κεντρικά σημεία της περιοχής μέρα μεσημέρι. Ο άγνωστος άνδρας ακολούθησε την ανυποψίαστη γυναίκα και τη στιγμή που πήγε να ξεκλειδώσει την εξώπορτα της επιτέθηκε πισόπλατα.

Η γυναίκα φώναξε για βοήθεια, με τους ένοικους της πολυκατοικίας να βγαίνουν να δουν τι συμβαίνει. Ένας από αυτούς μάλιστα προσπάθησε να καταδιώξει τον δράστη.

«Έβαλα τα κλειδιά στην πόρτα και με την άκρη του ματιού μου, είδα από πίσω ότι ερχόταν ένας γρήγορα και με άρπαξε, με έριξε κάτω, μου τράβαγε την τσάντα. Έχω τρομάξει. Είναι δυνατόν; Να πας να μπαίνεις στο σπίτι σου, να σε τραβάει ο άλλος, να σε ρίχνει κάτω… Ε, τρελάθηκα με τον άνθρωπο αυτόν», ανέφερε η γυναίκα στην κάμερα του MEGA.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, ζητώντας περισσότερη αστυνόμευση.

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