Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του συστήματος «Ηλιος»- Μετά από δεκαετίες δουλειάς καλούνται να επιβιώσουν με συντάξεις στο ύψος του κατώτατου μισθού- Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του συστήματος «Ηλιος» - Μετά από δεκαετίες δουλειάς καλούνται να επιβιώσουν με συντάξεις στο ύψος του κατώτατου μισθού- Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Τον περασμένο Ιούνιο, με βάση τα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» η μέση δαπάνη για την κύρια σύνταξη γήρατος ήταν 977,96 ευρώ μεικτά, του θανάτου (κυρίως χηρείας) 632,84 ευρώ και για τις αναπηρικές 644,67 ευρώ, ενώ οι 35.295 ανασφάλιστοι υπερήλικες έλαβαν μέσω ΟΠΕΚΑ 375,39 ευρώ!

Το μέσο εισόδημα για τους 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους - με δεδομένο ότι κάποιοι λαμβάνουν και δεύτερη σύνταξη π.χ. χηρείας ή έχουν επικουρική - τον περασμένο Ιούνη διαμορφώθηκε ως εξής: Για τους συνταξιούχους σύνταξης γήρατος διαμορφώθηκε στα 1.147,69 ευρώ, πριν την απόδοση του φόρου. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη χηρείας το μέσο εισόδημα ανήλθε σε 732,07 ευρώ και όσοι λαμβάνουν αναπηρική το μέσο εισόδημα ήταν 699,6 ευρώ.

Και όλα αυτά παρά τον ...«πληθωρισμό αυξήσεων» που εξαγγέλλονται δεκάδες φορές το χρόνο το χρόνο μέσω «πρόθυμων» μέσων ενημέρωσης και διαρροών του αρμόδιου υπουργείου. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη» το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ:

Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να αναποδογυρίσει την πραγματικότητα, παριστάνοντας ότι «στηρίζει» τους συνταξιούχους με τελευταία παρέμβαση την τροπολογία για τις συντάξεις χηρείας, η πραγματικότητα επιβεβαιώνει το ακριβώς αντίθετο.

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Κι αυτό γιατί, εφαρμόζοντας με συνέπεια όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους των τελευταίων δεκαετιών και τους δημοσιονομικούς κόφτες που έχουν θεσπιστεί, η θέση των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων, όχι μόνο δεν βελτιώνεται αλλά κάθε μέρα - σε συνάρτηση και με το πραγματικό κόστος ζωής - χειροτερεύει.

Καθρέπτης αυτής της σταθερής και διαρκούς χειροτέρευσης των συνταξιούχων είναι και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος «Ηλιος» για τις συντάξεις τον μήνα Ιούνη.

Σύμφωνα με αυτά, τον περασμένο Ιούνη η μέση δαπάνη για κάθε κύρια σύνταξη που αποδόθηκε ήταν 866,4 ευρώ και σε αυτό το πόσο περιλαμβάνονται οι κρατήσεις που γίνονται υπέρ υγείας, ΑΚΑΓΕ (Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης) και ο φόρος που αναλογεί. Δηλαδή, ήταν κάτω και από τον κατώτερο μισθό και αυτό μετά από 35 και 40 χρόνια ασφάλισης και εισφορών των εργαζομένων προς τα ασφαλιστικά τους Ταμεία! Αντίστοιχα, η μέση δαπάνη για κάθε επικουρική σύνταξη ήταν 196 ευρώ μεικτά και για τα μερίσματα 115,99 ευρώ.

Συνολικά η μέση δαπάνη για την κύρια σύνταξη γήρατος ήταν 977,96 ευρώ μεικτά, του θανάτου (κυρίως χηρείας) 632,84 ευρώ και για τις αναπηρικές 644,67 ευρώ, ενώ οι 35.295 ανασφάλιστοι υπερήλικες έλαβαν μέσω ΟΠΕΚΑ 375,39 ευρώ!

Το μέσο εισόδημα για τους 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους - με δεδομένο ότι κάποιοι λαμβάνουν και δεύτερη σύνταξη π.χ. χηρείας ή έχουν επικουρική - τον περασμένο Ιούνη διαμορφώθηκε ως εξής: Για τους συνταξιούχους σύνταξης γήρατος διαμορφώθηκε στα 1.147,69 ευρώ, πριν την απόδοση του φόρου. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη χηρείας το μέσο εισόδημα ανήλθε σε 732,07 ευρώ και όσοι λαμβάνουν αναπηρική το μέσο εισόδημα ήταν 699,6 ευρώ.

Ανάλογα όμως με την ασφάλιση που είχε ο συνταξιούχος κατά τη διάρκεια του εργάσιμου βίου του, όσον αφορά στην κύρια σύνταξη υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

Ετσι, στο πολυπληθέστερο ταμείο, το πρώην ΙΚΑ, οι 1.768.703 συνταξιούχοι του είχαν μέση σύνταξη μόλις 850,7 ευρώ, ενώ στους αγρότες συνταξιούχους (πρώην ΟΓΑ) η μέση σύνταξη ήταν 511,94 ευρώ! Με κάτι τέτοια ποσά που δίνει το αστικό κράτος καλούνται να τα φέρουν βόλτα οι περίπου 320 χιλιάδες συνταξιούχοι αγρότες, μετά από μια ζωή στα χωράφια. Με ένα ξεροκόμματο του πεντακοσάρικου τους έριξε στα αζήτητα.

Αντίστοιχα, η μέση σύνταξη του πρώην ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ διαμορφώθηκε στα 721,1 ευρώ ενώ στους συνταξιούχους του δημοσίου στα 1.155 ευρώ. Ποσό που αντικατοπτρίζει τη συνεχή ασφάλιση που είχε αυτή η ομάδα συνταξιούχων κατά τη διάρκεια του εργάσιμου βίου τους και όχι βέβαια κάποια «ειδική» μεταχείριση από το καπιταλιστικό κράτος και τις κυβερνήσεις του.

Ακόμα χειρότερα τα πράγματα για τους νέους συνταξιούχους

Και αν η κατάσταση είναι δυσχερής για τους υφιστάμενους συνταξιούχους, γίνεται ακόμα χειρότερη για τους νέους συνταξιούχους, ειδικά όσους προέρχονται από τα Ταμεία του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ).

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του «Ηλιος», στις νέες συνταξιοδοτήσεις του ΕΦΚΑ τον περασμένο Ιούνιο η μέση δαπάνη για κάθε νέα σύνταξη ήταν 774 ευρώ! Αντίστοιχα στους νέους συνταξιούχους που προέρχονται από το δημόσιο η μέση δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 1.308,39 ευρώ. Με δεδομένο ότι οι συνταξιούχοι εκτός δημοσίου αποτελούν πάνω από το 80% του συνόλου των συνταξιούχων, σημαίνει ότι η θέση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συνταξιούχων με κάθε νέα φουρνιά θα χειροτερεύει, γεγονός που αποτυπώνει τις συνέπειες των αντιδραστικών ανατροπών που επιβλήθηκαν στην κοινωνική ασφάλιση την προηγούμενη 20ετία, με σταθμό τον νόμο Κατρούγκαλου της κυβέρνησης Τσίπρα, και τα αποτελέσματά της γίνονται κάθε μήνα και χρόνο πιο ορατά. Σημαντική παράμετρο αυτών των ανατροπών είναι και η σταδιακή απόσυρση του κράτους από την Κοινωνική Ασφάλιση και ο δραστικός περιορισμός της χρηματοδότησής της από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, που το 2025 περιορίστηκε στο 6% του ΑΕΠ, ενώ το μεγαλύτερο βάρος επωμίστηκαν οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι με τις εισφορές τους, οι οποίες πέρσι έφτασαν τα 19 δισ. ευρώ!

Σε ένα τέτοιο φόντο η κυβέρνηση παρουσιάζει σαν λύση από τη μία την ίδια συνταγή που οδήγησε σε συντάξεις πείνας, δηλαδή την περαιτέρω απόσυρση του κράτους και την ενίσχυση της ιδιωτικοποίησης της Κοινωνικής ασφάλισης. Γι' αυτό και την επόμενη βδομάδα φέρνει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της Επαγγελματικής Ασφάλισης, μετατρέποντας έτσι ακόμα περισσότερο τη συνταξιοδότηση σε «ατομική ευθύνη» και επιλογή του κάθε ασφαλισμένου, δίνοντας ταυτόχρονα ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους από τις εισφορές των εργαζομένων. Η ...δεύτερη «λύση» που παρουσιάζει η κυβέρνηση είναι τα «κίνητρα» που δίνει στους συνταξιούχους, για να ξαναβγούν στο μεροκάματο. Αντί δηλαδή να απολαμβάνουν μια αξιοπρεπή σύνταξη, αναγκάζονται να ξαναπιάνουν δουλειά με ολέθρια αποτελέσματα, τα οποία αποτυπώνονται κυρίως στις ηλικίες θυμάτων από εργατικά «ατυχήματα» σε χώρους δουλειάς.