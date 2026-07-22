«Τρέχουν» διάφορες προκηρύξεις στο ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για μια σειρά προκηρύξεων του ΑΣΕΠ που αφορούν χιλιάδες μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο, ενώ παράλληλα δρομολογούνται νέοι διαγωνισμοί που αναμένεται να συγκεντρώσουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη έξι σημαντικές προκηρύξεις.

Η 1Κ/2026 αφορά 510 θέσεις κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Για την κατηγορία ΥΕ έχουν ήδη εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα, ενώ οι ενστάσεις υποβάλλονται έως τις 27 Ιουλίου. Τα προσωρινά αποτελέσματα για την κατηγορία ΠΕ αναμένονται έως τις 10 Αυγούστου.

Η 3Κ/2026 αφορά 43 θέσεις ΠΕ Ηλεκτρονικών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με τα προσωρινά αποτελέσματα να αναμένονται έως τις 24 Ιουλίου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η 4Κ/2026, μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις της χρονιάς, για 1.654 θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

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Παράλληλα, η 5Κ/2026 αφορά 51 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ σε διάφορους φορείς του Δημοσίου, με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις να υποβάλλονται έως τις 28 Ιουλίου.

Ανοιχτή είναι και η 6Κ/2026, για 315 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ σε φορείς εκτός του Υπουργείου Υγείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου.

Οι επόμενες προκηρύξεις

Στον άμεσο προγραμματισμό του ΑΣΕΠ περιλαμβάνονται ακόμη σημαντικοί διαγωνισμοί.

Ξεχωρίζει η 7Κ/2026, η οποία θα αφορά 3.265 μόνιμες θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς του Δημοσίου. Το σχέδιο της προκήρυξης αναμένεται να αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς έως τα τέλη Ιουλίου, προκειμένου να διατυπωθεί η απαιτούμενη σύμφωνη γνώμη πριν από τη δημοσίευσή της.

Παράλληλα προγραμματίζεται η 3ΓΒ/2026 (Β' Στάδιο) για 98 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), η οποία θα απευθύνεται σε επιτυχόντες του Πανελλήνιου Γραπτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1Γ/2025.

Στο πρόγραμμα του ΑΣΕΠ περιλαμβάνονται επίσης οι προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 για τους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης, με τα προσωρινά αποτελέσματα να αναμένονται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Επιπλέον, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα αναμένονται και τα οριστικά αποτελέσματα της 3ΓΒ/2025 (Β' Στάδιο), που αφορά 43 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού.

Συνολικά, οι προκηρύξεις που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη αφορούν 2.573 μόνιμες θέσεις εργασίας σε φορείς του Δημοσίου, ενώ μαζί με τους διαγωνισμούς που προγραμματίζονται να εκδοθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, ο αριθμός των θέσεων ανέρχεται σε 5.979, χωρίς να υπολογίζονται οι προκηρύξεις για τους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών, στις οποίες δεν έχει προσδιοριστεί ο αριθμός των θέσεων.