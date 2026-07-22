Η υποχρεωτική διακοπή λόγω καύσωνα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τη μορφή της απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση τίθενται σε ισχύ σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, στις περιοχές της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και σε ολόκληρη την Αττική είναι υποχρεωτική η παύση εργασιών από τις 13:00 έως τις 17:00 για χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους. Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, οικοδομές, τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και υπηρεσίες διανομής με δίκυκλα, ποδήλατα, πατίνια και άλλα μέσα μικροκινητικότητας.

Η υποχρεωτική διακοπή ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τη μορφή της απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Για τις επιχειρήσεις delivery, κατά το διάστημα της απαγόρευσης επιτρέπεται η λειτουργία της παραγγελιοληψίας με παραλαβή από το κατάστημα (takeaway), ενώ η διανομή μπορεί να πραγματοποιείται μόνο με οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης που διαθέτουν κλιματισμό, εξαιρουμένων των δικύκλων και μοτοποδηλάτων.

Από το μέτρο εξαιρούνται κρίσιμες υποδομές, όπως οι υπηρεσίες υγείας, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, καθώς και οι αεροπορικές, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

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Παράλληλα, οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης, όπως παροχή δροσερού πόσιμου νερού, συχνά διαλείμματα σε σκιερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, προσαρμογή του ωραρίου εργασίας και περιορισμό της έντασης των υπαίθριων εργασιών. Για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, προβλέπεται η δυνατότητα τηλεργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό.

Τι ισχύει για το μεροκάματο

Η υποχρεωτική παύση εργασιών δεν συνεπάγεται απώλεια αποδοχών για τους εργαζόμενους που υπάγονται στο μέτρο. Οι εργαζόμενοι αμείβονται κανονικά για το χρονικό διάστημα της διακοπής, καθώς αυτή επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για λόγους προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ή επιλογή τους.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεωτικών μέτρων, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο στην επιχείρηση.