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Ετοιμασίες για τη μεταφορά της από τον κήπο του Προεδρικού στο εσωτερικό του κτιρίου.

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων μάλλον αλλάζουν τα σχέδια της Προεδρίας για τη δεξίωση της Παρασκευής με αφορμή την επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα.

Την ώρα της δεξίωσης αναμένεται καταιγίδα στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα η δεξίωση να μην μπορεί να διεξαχθεί.

Η Προεδρία, πάντως, φέρεται να έχει καταστρώσει εναλλακτικό σχέδιο προκειμένου να μην ακυρωθεί: Η δεξίωξη θα μεταφερθεί στο εσωτερικό του Προεδρείου, στη μεγάλη αίθουσα που υπάρχει.

Έστω και αν δεν έχει την ίδια λάμψη...

Τ.Τε.