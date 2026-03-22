Αναλυτικά όσα τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ζαχαρίας Κεσσές.

Μια ειρωνική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο δικηγόρων των θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, λέγοντας πως «αν έχουν αποφασίσει πάλι να επενδύσουν στην γενικευμένη συγκάλυψη και στον πλήρη εξευτελισμό των ίδιων αλλά και των θεσμών, θέλω να τους βγάλω από τη δύσκολη θέση για να μην πληρώνουν και τζάμπα συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες. Υπάρχει η λύση του άρθρου 47 του Συντάγματος όπου προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να δώσει χάρη και να άρει κάθε είδους συνέπειες ποινών».

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ο ίδιος: «Διακινούνται διάφορα σενάρια για την εύρεση διεξόδου για τους κατηγορούμενους εν όψει του Εφετείου μετά την πρωτόδικη καταδίκη σε ποινή φυλάκισης 126 ετών. Από το να αλλάξουν τα όρια για την μετατροπή της ποινής φυλάκισης σε χρηματική ποινή μέχρι την υπό όρους αποποινικοποίηση πράξεων για τις οποίες έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης.

