Αποφασισμένος να συνεχίσει δικαστικά τον αγώνα του προκειμένου να αποκαλυφθούν οι νοσηροί εγκέφαλοι που έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο παρακολούθησης πολιτικών, ανώτατων στρατιωτικών, επιχειρηματιών και δημοσιογράφων, είναι ο Χρήστος Σπίρτζης.

Και αυτό, παρά την πρόσφατη απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αποφάσισε να βάλει ξανά στο αρχείο την υπόθεση, αν και τα στοιχεία που προέκυψαν από τη δίκη για το Predator ήταν συντριπτικά.

Το πρωί της Πέμπτης, ο πρώην υπουργός θα βρεθεί στον Άρειο Πάγο, όπου θα καταθέσει στοιχεία για το κακούργημα της κατασκοπείας, προσκομίζοντας έγγραφα που θα ακυρώσουν την απόφαση του εισαγγελέα, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Για την ακρίβεια, θα καταθέσει δυο ειδικά αιτήματα. Το πρώτο θα είναι στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μέσω του οποίου θα ζητάει να ανασυρθεί από το αρχείο η έρευνα. Το δεύτερο, θα απευθύνεται προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και θα αφορά την εξαίρεση του κ. Τζαβέλλα την υπόθεση, λόγω της προσωπικής του εμπλοκής – καθώς υπήρξε εισαγγελέας της ΕΥΠ που υπέγραψε 11 επισυνδέσεις κοινών στόχων με το Predator.

Για όσους δεν το θυμούνται, ο Χρήστος Σπίρτζης, στη δίκη του Predator, ήταν εκείνος που ζήτησε από το μονομελές πλημμελειοδικείο τη διερεύνηση και της κατασκοπείας. Είναι ξεκάθαρο πως είναι αποφασισμένος να δώσει συνέχεια στην υπόθεση παρά την σκανδαλώδη αρχειοθέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Α.Γ.