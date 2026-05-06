Οι μαθητές στην αρχή πίστευαν ότι ήταν το σενάριο, όταν κατάλαβαν ότι έπαθε καρδιακή ανακοπή, ανέλαβαν δράση.

Ο Καρλ Αρπς προσποιούνταν ότι ήταν ασθενής που πονούσε στο στήθος, καθώς εξέταζε τους μαθητές του που εκπαίδευε για διασώστες. Όμως, σε λίγα λεπτά το μάθημα πήρε άλλη τροπή: έπαθε καρδιακή ανακοπή.

Ο 72χρονος εκπαιδευτής διασωστών του Fox Valley Technical College, στο Άπλτον του Γουισκόνσιν, άρχισε να πασχίζει να αναπνεύσει και έχασε τις αισθήσεις του. Στην αρχή, οι μαθητές του πίστεψαν ότι ακόμα προσποιούνταν.

«Τον άκουσα να παίρνει ανάσες που ακούγονταν σαν ροχαλητό. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πως επρόκειτο για νέο σύμπτωμα. Όταν πέρασαν δέκα δευτερόλεπτα, άρχισα να διαισθάνομαι ότι δεν ήταν σενάριο, ότι είχε αρχίσει να φαίνεται αληθινό», δήλωσε ο Λόγκαν Λέρερ, πυροσβέστης που εκπαιδεύεται για διασώστης.

Πώς τον έσωσαν οι μαθητές του

Στην πραγματικότητα, ο Αρπς έπαθε έμφραγμα, που οδήγησε σε καρδιακή ανακοπή. Όταν η πρακτική εξάσκηση μετατράπηκε σε πραγματική έκτακτη ανάγκη, οι μαθητές του ανέλαβαν δράση. Κάλεσαν έναν άλλον εκπαιδευτή για βοήθεια, έβγαλαν τον Αρπς από το ψεύτικο ασθενοφόρο και τον έβαλαν στο πάτωμα, γιατί είχαν μάθει ότι η ΚΑΡΠΑ πρέπει να εκτελείται σε σκληρή επιφάνεια.

Αρκετοί μαθητές έκαναν εναλλάξ θωρακικές συμπιέσεις, αλλάζοντας θέση κάθε δύο λεπτά, άλλος χρησιμοποίησε απινιδωτή και κάποιος κάλεσε το ασθενοφόρο. Οι μαθητές ακολούθησαν με ακρίβεια το πρωτόκολλο που τους είχε διδάξει ο Αρπς, τη σειρά ενεργειών που πρέπει να εφαρμοστεί σε τέτοια περίπτωση, που λέγεται «Αλυσίδα επιβίωσης». Μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, ο Αρπς είχε ξανά σφυγμό.

Ο 72χρονος εργαζόταν ως διασώστης για 25 χρόνια και τις τελευταίες δύο δεκαετίες εκπαιδεύει τις νέες «φουρνιές». Δεν είχε διαγνωστεί με καρδιακή νόσο, ούτε είχε παρουσιάσει προειδοποιητικά σημάδια. «Κουραζόμουν εύκολα, αλλά πίστευα ότι αυτό οφειλόταν στο ότι μεγάλωνα», λέει.

Όταν ξεκίνησε η προσομοίωση, θυμάται ότι άρχισε να ζαλίζεται λίγο, αλλά δεν σκέφτηκε πως ήταν κάτι σοβαρό. Απέμεναν 30 λεπτά μαθήματος, όταν σταμάτησε η καρδιά του. «Μισή ώρα αργότερα, θα επέστρεφα στο σπίτι οδηγώντας. Αν είχε συμβεί τότε… ξεχάστε το», δηλώνει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, το ποσοστό επιβίωσης σε καρδιακές ανακοπές εκτός νοσοκομείου είναι 10%.

«Τα έμαθαν σωστά και τα εφάρμοσαν στην πράξη»

Ο Αρπς μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου έμεινε τέσσερις ημέρες στην εντατική, προτού υποβληθεί σε τριπλό μπαϊπάς. Από τους 18 μαθητές του, οι έξι ενεπλάκησαν άμεσα στην επιχείρηση διάσωσής του. Είναι ευγνώμων που έπαθε ανακοπή σε αίθουσα γεμάτη ανθρώπους εκπαιδευμένους να ανταποκριθούν σε μια τέτοια κατάσταση, παρά την αρχική σύγχυση που υπήρξε.

«Είναι ένα καλό σενάριο για έμφραγμα, αν υπάρχει κάτι τέτοιο… αλλά ταυτόχρονα είναι σχεδόν μία από τις χειρότερες στιγμές να το πάθεις, όταν όλοι πιστεύουν ότι το προσποιείσαι», σχολιάζει ο Λόγκαν Λερέρ, ένας από τους μαθητές.

Εκπαιδευτής και μαθητές ελπίζουν πως αυτό το περιστατικό- που συνέβη στις 25 Μαρτίου και έγινε γνωστό τώρα- θα αναδείξει πόσο σημαντικό είναι να μάθουν όλοι να κάνουν ΚΑΡΠΑ.

Όσο για τον Αρπς, αναρρώνει και ελπίζει πως σύντομα θα επιστρέψει στην τάξη. «Νιώθω ότι είμαι ένας στο τρισεκατομμύριο. Έπαθα ανακοπή, ήμουν νεκρός… Τι μπορώ να πω στους έξι μαθητές που έσωσαν τη ζωή μου; Το “ευχαριστώ” δεν είναι αρκετό. Τα έμαθαν σωστά και τα εφάρμοσαν στην πράξη», καταλήγει.

{https://www.youtube.com/watch?v=LuW1bWNsK9A}

Πηγή: Washington Post