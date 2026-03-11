Το παιδί διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ένα δεκάχρονο αγόρι υπέστη ανακοπή στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης και διασώστες του ΕΚΑΒ το επανέφεραν, προτού μεταφέρουν το παιδί σε νοσοκομείο.

Το αγόρι υπέστη ανακοπή το απόγευμα της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στον χώρο του κολυμβητηρίου. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και αφού επανήλθε και σταθεροποιήθηκε, το παιδί διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό «Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ- 2 Θεσσαλονίκης», στα social media.

Η ανάρτηση αναφέρει αναλυτικά:

«Σήμερα 11/03/2026 διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό ανακοπής παιδιού 10 ετών σε κολυμβητήριο της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο εφαρμόστηκαν άμεσα πρωτόκολλο εξειδικευμένης υποστήριξης ζωής. Το παιδί επανήλθε και, αφού σταθεροποιήθηκε αρχικά, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία κινητή ιατρική μονάδα με τη συμμετοχή τεσσάρων διασωστών και ενός ιατρού ΕΚΑΒ.

Ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

