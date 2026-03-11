Ένα νέο επεισόδιο ήρθε σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου στον αέρα για το τηλεπαιχνίδι του «The Chase» και η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχθηκε τους νέους της παίκτες.
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, εμφανίστηκε στο πλατό ο αποψινός chaser και η Φωτεινή κάθισε απέναντί του για να διεκδικήσει το μεγαλύτερο ποσό που θα μπορούσε να αποσπάσει.
Παρ’ όλα αυτά, όταν κατάφερε να περάσει στον τελικό η Μαρία Μπεκατώρου δεν την άφησε να επιστρέψει στη θέση της ρωτώντας της γιατί ήθελε να έρθει αντιμέτωπη με το «Βουνό».
Σε αυτό το σημείο η Φωτεινή, «έλουσε» τον chaser με κομπλιμέντα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γιατί μου αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι κρύβουν πλούσιο εσωτερικό κόσμο και δεν κάνουν καμία επίδειξη σε αυτό, κάτι που δεν το συναντάω συχνά».
«Είναι ταπεινός», σχολίασε η Μαρία Μπεκατώρου με τον «Βουνό» να απαντά:
«Είμαι ταπεινός και καταφρονημένος».
Τότε η Φωτεινή λίγο πριν αποχωρήσει δήλωσε: «Ποτέ δεν το είπε αυτό κανείς για εσάς».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dh04dr6c46i1?integrationId=40599y14juihe6ly}