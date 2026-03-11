Η Κατερίνα Καινούργιου και οι συνεργάτες της σχολίασαν τη νέα εκπομπή της Modern Cinderella.

Με αφορμή το ρεπορτάζ για τη νέα εκπομπή της Modern Cinderella στο ΟΡΕΝ, η Κατερίνα Καινούργιου, αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα και στα κακεντρεχή σχόλια που άκουγε στις πρώτες της τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Ειδικότερα, το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου, οι συντελεστές της εκπομπής «Super Κατερίνα», αναφέρθηκαν στις κριτικές που δέχτηκε η νέα εκπομπή της Modern Cinderella, με την Κατερίνα Καινούργιου να δηλώνει πιο επιεικής:

«Είμαι λίγο πιο επιεικής με τα νέα πρόσωπα, γιατί σε σχέση με τους άλλους παρουσιαστές που είναι αυτή τη στιγμή στην πρωινή ζώνη είμαι λίγο πιο καινούρια. Είμαι και πιο μικρή ηλικιακά λίγο, παρ’ όλο που δουλεύω 20 χρόνια. Όταν λοιπόν ξεκίνησα, τα ίδια άκουγα κι εγώ… «Η ξανθιά», «με τη μπούκλα», «η χαζή», «η γλάστρα». Και σαν ρεπόρτερ δούλεψα αλλά το ξέχασαν όλοι, ποτέ δεν εκτιμήθηκε, το ξέχασαν όλα…».

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτό με το μαλλί, το χτένισμα και τα λοιπά το πέρασα, γιατί γούσταρα να βγαίνω έτσι. Και αυτή τη στιγμή απέδειξα ότι κάτι αξίζω για να είμαι εδώ, οπότε δεν θέλω να κατακρίνω τα νέα παιδιά από την εξωτερική τους εμφάνιση. Αν τους δώσουμε λίγο χρόνο, μπορεί να καταλάβουν τα λάθη τους».

Κλείνοντας επισήμανε ότι είναι πιθανό κάποια στιγμή να «πούλησε» την εξωτερική της εμφάνιση, ωστόσο εστίασε πως θα πρέπει να δίνετε χώρος και χρόνος στις νέες προσπάθειες: «Μπορεί κάποια στιγμή να την «πούλησα» τη μπούκλα και να μην το θυμάμαι… αλλά δεν ήμουν ποτέ και η σούπερ κούκλα. Πρέπει να τους δώσουμε λίγο χρόνο, μην πάμε κατευθείαν να τους την πέσουμε».

