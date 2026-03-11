Ο Akylas μίλησε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» για την αναγνωρισιμότητα και τη βραδιά του εθνικού τελικού.

Ο Akylas, το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωίαν σε είδον», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης και εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision 2026, μίλησε για τις αλλαγές που βιώνει μετά από την πρόκρισή του, τονίζοντας πως βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τη μεγάλη σκηνή του διαγωνισμού.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως λαμβάνει πληθώρα μηνυμάτων στήριξης, ενώ δέχεται κριτικές που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρ’ όλα αυτά, όπως έχει εξηγήσει και στο παρελθόν, προσπαθεί να μένει αποστασιοποιημένος από τα προγνωστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εμφάνιση της μητέρας του στη σκηνή του «Sing for Greece», που όπως ανέφερε, τον συγκίνησε ιδιαίτερα.

Όσα αποκάλυψε ο Akylas για τη ζωή του μετά τον εθνικό τελικό

Μιλώντας αρχικά για την καθημερινότητά του και τους ρυθμούς της ζωής του αμέσως μετά το τελικό αποτέλεσμα και την πρόκριση, εξήγησε: «Τον τελευταίο μήνα έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα που οριακά απλά δεν σκέφτομαι. Απλά κάνω. Δηλαδή απλά παίρνω το πρόγραμμα, τι έχουμε, πού έχουμε να πάμε, τι έχουμε να κάνουμε. Ξυπνάω το πρωί και λέω πάμε εκεί, πάμε εκεί, πάμε εκεί. Κάποια στιγμή θα καθίσει. Δεν ξέρω αν το φοβάμαι. Γιατί απ’ τη μία τώρα που φλέγεται όλο αυτό κιόλας υπάρχει και ένας πανικός, λίγο και στο δρόμο, λίγο ας πούμε, δεν μπορώ να πάω σούπερ μάρκετ. Δεν με ενοχλεί να μιλήσω με τον κόσμο, χαρά μου είναι. Η αγκαλιά είναι ό,τι πιο όμορφο».

Στην πορεία μάλιστα μίλησε για το κομμάτι της αναγνωρισιμότητας: «Είναι στιγμές που θέλω να πάω σούπερ μάρκετ και να είμαι όπως να 'ναι με τη φόρμα και τώρα πρέπει να φτιαχτώ ή κατά».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, αναφέρθηκε στη μητέρα του και στα όσα έγιναν μετά από τον Α’ Ημιτελικό. Όπως εξήγησε σκοπός ήταν μετά από το Sing for Greece να αποστασιοποιηθεί για ένα χρονικό διάστημα, κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω φόρτου εργασίας: «Θυμάμαι ότι με την ομάδα μου και την παρέα μου λέγαμε ότι με το που τελειώσει το Sing for Greece, είτε προκριθούμε με το καλό είτε όχι, τη Δευτέρα θα κλείσουμε ένα σπίτι να πάμε να ξεκουραστούμε, ένα διήμερο όλοι μαζί. Καμία σχέση. Καμία απολύτως σχέση. Βέβαια εντάξει, είμαι πολύ ευγνώμων και χαρούμενος που κάνω τόσο ωραία και όμορφα πράγματα και ότι δεν τα κάνω και μόνος μου έτσι; Υπάρχει μία ομάδα από πίσω, υπάρχει η δική μου ομάδα».

Τέλος, αναφέρθηκε στο βράδυ του Β’ Ημιτελικού και στη στιγμή που η μητέρα του βρέθηκε στη σκηνή του εθνικού τελικού: «Το ότι ας πούμε κατέβηκε η μητέρα μου, που από το πουθενά ξέρω εγώ έγινε διάσημη η μαμά, δηλαδή ανοίγω το κινητό την επόμενη μέρα παντού η μητέρα μου έτσι, έτσι, έτσι... Εκείνο το βράδυ που άραξα εγώ χαλαρός με τη μαμά μου, με την αδερφή μου, με τους φίλους μου, για μια τόσο ωραία στιγμή. Ήταν πραγματικά συγκινητικό, ήταν κάτι πολύ όμορφο για μένα. Μου χαράχτηκε δηλαδή εκείνο το πράγμα μέσα μου. Και δυο μέρες μετά, κερδίζουμε το Sing for Greece».

«Η ιστορία της μητέρας μου είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο με έχει εμπνεύσει κι εμένα. Με έχει εμπνεύσει και μένα να μην τα παρατάω και να μην σταματάω. Δηλαδή πραγματικά θαυμάζω όλη την πορεία αυτή που έχει κάνει», κατέληξε ο 27χρονος καλλιτέχνης.

