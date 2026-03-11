Ταραγμένη η Βίκυ Παγιατάκη με την είδηση για το θάνατο του Γιώργου Μαρίνου.

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαρίνος, με την είδηση να γίνεται γνωστή σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο ίδιος, τα τελευταία χρόνια της ζωής του επέλεξε να παραμείνει έξω από τα φώτα της δημοσιότητας, στα νότια προάστια της Αθήνας.

Η Βίκυ Παγιατάκη, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατό του, μπήκε στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» όπου εμφανώς επηρεασμένη και συγκινημένη μίλησε για την άγνωστη σχέση τους και τα χρόνια που έζησε στο πλευρό του.

Αρχικά, αστρολόγος, μιλώντας στην Φαίη Σκορδά, εξήγησε: «Τώρα το έμαθα και είμαι πάρα πολύ ταραγμένη. Υπήρξε μία εποχή που είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Ο Γιώργος τότε ήταν στα κάτω του, όμως μετά από την επαφή μας άρχισε να βρίσκεται ξανά στην πρώτη γραμμή. Ήταν από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου, όχι μόνο υλικά και παρότι κάποιοι ίσως να πουν ότι δεν ήταν έτσι. Πήρα πάρα πολλή αγάπη, πράγματα πρωτόγνωρα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzt009vwuzl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο η Βίκυ Παγιατάκη, εξήγησε ότι ο Γιώργος Μαρίνος ήθελε να της κάνει πρόταση γάμου και περιέγραψε το σκηνικό που είχε εκτεληθεί εκείνη την εποχή:

«Γνωριστήκαμε επαγγελματικά μέσω της Κατιάνας Μπαλανίκα και μετά κολλήσαμε, γίναμε φίλοι. Ποτέ δεν μέναμε μαζί με τον Γιώργο. Είχε τη λεβεντιά που δεν είχαν πολλοί. Ήταν δύσκολες εποχές τότε, το ’85. Ήταν τόσο γοητευτικός».

Και συνέχισε: «Η πρώτη φωνή στον τηλεφωνητή μου κάθε πρωί στις 6:30 ήταν του Γιώργου. «Τι κάνεις;», «Πώς ξύπνησες;» και τα λοιπά. Κάποια στιγμή που λέει «εγώ θέλω να σου κάνω πρόταση γάμου». Του λέω «πρώτον, εγώ δεν παντρεύομαι κανέναν, το έχω πει από τα 17 μου και δεύτερον εσύ έχεις τη ζωή σου». Ένα απόγευμα, λοιπόν, κάθομαι στο σπίτι μου και κεντάω και ακούω στο ραδιόφωνο «Ο Γιώργος Μαρίνος παντρεύεται τη Βίκυ Παγιατάκη». Και γίνεται ένας τεράστιος χαμός, να βαράνε τα κουδούνια και τα τηλέφωνα στο σπίτι. Δεν με είχε ειδοποιήσει, έδειχνε και το εξώφυλλο ενός περιοδικού με φωτογραφία μας ότι παντρευόμαστε. Έπαθα τον πρώτο πανικό της ζωής μου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzt8zpyhanl?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgztcra1ub89?integrationId=40599y14juihe6ly}