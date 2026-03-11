Τελεσίδικα ένοχοι με ποινές κάθειρξης 13 ετών ο Ν. Μιχαλολιάκος και άλλοι 5 χρυσαυγίτες πρώην βουλευτές για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Στις ίδιες ποινές που τους είχαν επιβληθεί και πρωτοδίκως καταδικάστηκαν ο Νίκος Μιχαλολιάκος και τα υπόλοιπα μέλη της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής. Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας, με την απόφαση του, επικύρωσε την πρωτόδικη καταδίκη του διευθυντηρίου της εγκληματικής οργάνωσης. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο καταδίκασε σε κάθειρξη 13 ετών τον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ την ίδια ποινή επέβαλε και στους Ηλία Κασιδιάρη, Γιαννη Λαγό, Χρήστο Παπά, Γιώργο Γερμενή και Ηλία Παναγιώταρο ενώ σε ποινή 10 ετών καταδικάστηκε ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Για τους βουλευτές που κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση η ποινή κυμάνθηκε από 5 έως 7 έτη,

Η τύχη αυτών των βουλευτών θα κριθεί από το αν η ποινή τους είναι φυλάκιση ή κάθειρξη με αποτέλεσμα η μόνη που ενδέχεται να βρεθεί στη φυλακή να είναι η Ελένη Ζαρούλια. Αυτή την ώρα οι δικηγόροι δίνουν «μάχη» για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να οδηγηθούν στη φυλακή.

Ισόβια και 10 χρόνια στον καθ' ομολογία δολοφόνο του Παύλου Φύσσα Γιώργο Ρουπακιά.

Αναλυτικά οι ποινές που επιβλήθηκαν έχουν ως εξής:

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

Ηλία Παναγιώταρος: 13 χρόνια

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρουλια: 5 κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κουζηλος: 7 κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Δολοφονία Παύλου Φύσσα

Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ι. Άγγος: 9 έτη

Α. Αναδιώτης: 7 ετη

Γ. Δήμου: 7 έτη

Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

Γ. Πατέλης: 10 έτη

Γ. Σκάλκος: 7 έτη

Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

Αν. Πανταζής: 10 έτη

Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

Μ. Ευγενικός: 6 έτη

Θ. Μαρίας: 6

Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση