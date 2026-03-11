Το δικαστήριο αναγνώρισε μόνο σε πέντε καταδικασθέντες το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, το ελαφρυντικό αυτό δόθηκε στους πρώην βουλευτές Αντώνη Γρέγο και Δημήτρη Κουκούτση και τους καταδικασθέντες ως μέλη ης τεγκληματικής, Μάριο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Αριστοδημο Δασκαλακη.

Όχι στα ελαφρυντικά που ζήτησαν 22 από τους 27 καταδικασμένους στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής είπε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνα.

Το δικαστήριο αναγνώρισε μόνο σε πέντε καταδικασθέντες το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, το ελαφρυντικό αυτό δόθηκε στους πρώην βουλευτές Αντώνη Γρέγο και Δημήτρη Κουκούτση και τους καταδικασθέντες ως μέλη ης τεγκληματικής, Μάριο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Αριστοδημο Δασκαλακη.

Για τους υπόλοιπους απέρριψε συλλήβδην τα αιτήματα για την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Ένα μέλος του δικαστηρίου μειοψήφισε καθώς είχε την άποψη ότι δεν έπρεπε να χορηγηθεί κανένα ελαφρυντικό.

Στη συνέχεια η εισαγγελέας πρότεινε να παραμείνουν ίδιες οι πρωτόδικες ποινές για όλους τους καταδικασθέντες με εξαίρεση τους πέντε που έλαβαν ελαφρυντικά, για τους οποίους εισηγήθηκε μείωση.

Στο εδώλιο ,για ακόμη μια φορά, βρίσκεται μόνο ο Γιάννης Λαγός από τους συνολικά 42 καταδικασθέντες. Στις πίσω θέσεις της δικαστικής αίθουσας και σήμερα η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα.

