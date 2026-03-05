Ιδιαίτερα μάλιστα για 16 εκ των καταδικασθέντων που αντιμετωπίζουν ορατό τον κίνδυνο είτε να οδηγηθούν για πρώτη φορά στη φυλακή είτε να επιστρέψουν άλλοι σε αυτή.

Την ύστατη προσπάθεια για την αναγνώριση ελαφρυντικών προκειμένου να κερδίσουν ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση, κατέβαλαν , μέσω των συνηγόρων τους οι 42 καταδικασθέντες στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Ιδιαίτερα μάλιστα για 16 εκ των καταδικασθέντων που αντιμετωπίζουν ορατό τον κίνδυνο είτε να οδηγηθούν για πρώτη φορά στη φυλακή είτε να επιστρέψουν άλλοι σε αυτή, παρά την υφ’ όρον αποφυλάκισή τους, η «μάχη» των ελαφρυντικών ήταν πολύ σοβαρή υπόθεση αφού, η αναγνώρισή τους μπορεί να απομακρύνει το ενδεχόμενο εκτέλεσης των ποινών που τους έχουν επιβληθεί.

Κρίσιμη μάλιστα θεωρείται η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ως προς τα ελαφρυντικά για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής που έλαβαν αναστολή από το πρωτόδικο δικαστήριο μετά την καταδίκη τους για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, μεταξύ των οποίων, οι Αντώνης Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια και Δημήτρης Κουκούτσης .

Σήμερα εκτός από τους Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγού και τον καταδικασμένο σε ισόβια Γιώργου Ρουπακιά που είναι στη φυλακή, όλοι οι υπόλοιποι καταδικασθέντες είναι ελεύθεροι είτε για λόγους υγείας είτε επειδή έχουν εκτίσει το προβλεπόμενο όριο ποινής για την υφ΄ όρον απόλυση.

Από τους τελευταίους συνηγόρους που αγόρευσε, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ήταν ο υπερασπιστής του Νίκου Μιχαλολιάκου ο οποίος ζήτησε να του αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και του εύλογου χρόνου διάρκειας της δίκης. Είπε μάλιστα πως «είναι ο πιο βασανισμένος από αυτή την διαδικασία ο Νίκος Μιχαλολιάκος ο οποίος διήγε ζωή κρυστάλλινη καθαρή , διαυγή από τότε που γεννήθηκε μέχρι σήμερα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την εισαγγελική έφεση, 12 από τους καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων οι 7 της ηγετικής ομάδας (Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος, Χρήστος Παππάς και Αρτέμης Ματθαιόπουλος) και 5 που έχουν κριθεί ένοχοι για την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων, βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτεροι ποινές.