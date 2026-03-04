Η τελεσίδικη ετυμηγορία της Δικαιοσύνης ανακοινώνεται σήμερα από την πρόεδρο του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, που σήμανε την αρχή του τέλους της εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής, πέφτει η αυλαία στη δευτεροβάθμια δίκη η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022.

Αξιολογώντας τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας η οποία τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο βαθμό είναι η μεγαλύτερη στα δικαστικά χρονικά της χώρας μας, οι δικαστές θα αποφασίσουν για την ενοχή ή μη των 42 κατηγορουμένων που δικάστηκαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν απολογήθηκαν καν στο δικαστήριο.

Ανάμεσα στους κατηγορουμένους είναι και 18 πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, εκ των οποίων οι επτά, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Στο διευθυντικό πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης, εντάσσονται, μεταξύ άλλων, οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός και Χρήστος Παππάς.

Με την απόφασή τους οι δικαστές όχι μόνο θα δείξουν αν ταυτίζονται με την ιστορική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας πως η Χρυσή Αυγή δρούσε ως εγκληματική οργάνωση, αλλά θα αποφασίσουν αν θα επιφυλάξουν την ίδια ποινική μεταχείριση στους καταδικασθέντες πρώην βουλευτές.

Και αυτό γιατί το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στο ύψος των ποινών που έχουν επιβληθεί πρωτοδίκως στους καταδικασμένους ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης, με βάση την εισαγγελική έφεση που έχει ασκηθεί στο σκέλος αυτό της πρωτοβάθμιας απόφασης. Εφόσον γίνει δεκτή η έφεση του εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι πρώην βουλευτές κινδυνεύουν με κάθειρξη 15 ετών που είναι η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή αντί των 13 ποινών που τους επιβλήθηκε πρωτοδίκως.

Παράλληλα, θα κριθεί και αν οι πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής που πρωτόδικα καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σε ποινές κάθειρξης 5 ετών θα αντιμετωπιστούν με το ίδιο τρόπο ή θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να οδηγηθούν στη φυλακή.

Πάντως, οι περισσότεροι καταδικασθέντες βρίσκονται εκτός φυλακής, μεταξύ αυτών και ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Οι μόνοι που σήμερα παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι είναι οι Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός.

Η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας έχει ζητήσει την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, μεταξύ των οποίων και των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως και πρωτόδικα.

Επίσης, η εισαγγελική λειτουργός έχει εισηγηθεί να κηρυχθούν ένοχοι και για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι επτά πρώην βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, τον οποίο χαρακτήρισε «απόλυτο και αδιαμφισβήτητο αρχηγό» εκτιμώντας πως γνώριζε όλες τις βίαιες ενέργειες.