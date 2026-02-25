Όσα δήλωσε στο Dnews η δικηγόρος για την αναβολή στην ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

Παραμονές της ανακοίνωσης της απόφασης για την δίκη της Χρυσής Αυγής γνωστοποιήθηκε μέσω της συνηγόρου της οικογένειας Φύσσα, Ελευθερίας Τομπατζόγλου, ότι λόγω διαδικαστικού κωλύματος δεν θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Παρασκευή 27/2 η απόφαση του Εφετείου, αλλά θα οριστεί νέα δικάσιμος.

Ειδικότερα σε ανάρτησή της η συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας ανέφερε ότι στις 27/2 δεν θα υπάρξει ανακοίνωση απόφασης, αλλά προσδιορισμός νέας ημερομηνίας.

Τι δήλωσε στο Dnews η δικηγόρος της οικογένειας Φύσσα

Κληθείσα να σχολιάσει τις εξελίξεις για την μεταφορά της ανακοίνωσης της απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η συνήγορος της οικογένειας Φύσσα, Ελευθερία Τομπατζόγλου μιλώντας στο Dnews σημείωσε ότι «Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για τους ακριβείς λόγους μεταφοράς της δικασίμου για την ανακοίνωση της απόφασης. Πιθανότατα αφορά λόγους που ανάγονται σε κάποιο διαδικαστικό κώλυμα που δεν έχει να κάνει με την διαδικασία αυτή καθαυτή.»