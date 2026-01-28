Η αιτία της νέας αναβολής δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής επισήμως γνωστή.

Για δεύτερη φορά αναβάλλεται η παρουσίαση του Ψηφιακού Μητρώου Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς από την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ήταν προγραμματισμένη για αύριο.

Αιτία, της πρώτης αναβολής ήταν το 112 που είχε σταλεί, λόγω της κακοκαιρίας και των πλημμυρικών φαινομένων στην Αττικής, την περασμένη εβδομάδα.

Η αιτιολογία ωστόσο της νέας αναβολής δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής επισήμως γνωστή, αν και οι κακές γλώσσες, τη συνδέουν με τη θύελλα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει γύρω από την τροπολογία για τη «μεταρρύθμιση» του καθεστώτος της συνεπιμέλειας την οποία έσπευσε να χρησιμοποιήσει η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Μάλλον σύμπτωση θα είναι…

Ν.Τ.