Η αναβολή έγινε δεκτή κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Την αναβολή της αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ το βράδυ της Παρασκευής, 13/03.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε καταθέσει νωρίτερα αίτημα για αναβολή του ντέρμπι μετά την δολοφονία του 20χρονου οπαδού στη Θεσσαλονίκη. Το αίτημα είχε μεταβιβαστεί τόσο στην διοργανώτρια αρχή όσο και στον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«O αγώνας ΠΑΟΚ – Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 (18:15), για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναβάλλεται.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση από τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.

{https://x.com/PAOKbasketball/status/2032563232754258083}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης Betsson, θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κανονικά στη νέα ημερομηνία διεξαγωγής που αναμένεται να ανακοινωθεί από την Stoiximan GBL.

Όσοι φίλαθλοι, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση των εισιτηρίων, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ΜΕΤΑ την ανακοίνωση για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα»