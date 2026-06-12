Το φωτογραφικό άλμπουμ από την ημέρα της βάφτισης.

Τον Αύγουστο του 2025 η Σιμώνη Χριστοδούλου και ο Ανδρέας Γεωργίου έγιναν γονείς για πρώτη φορά φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, στις αρχές του φετινού Ιουνίου, το ζευγάρι πραγματοποίησε τη βάφτιση της μικρής σε μία όμορφη και κομψή τελετή με το μπεζ και λευκό χρώμα να έχουν τν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες, αμέσως μετά την τελετή, το πάρτι συνεχίστηκε σε μία χαρμόσυνη διοργάνωση.

Σήμερα, το απόγευμα της Παρασκευής 12 Ιουνίου, η Σιμώνη Χριστοδούλου, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram επέλεξε να μοιραστεί ορισμένες φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους από την ημέρα της βάφτισης.

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Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, απεικονίζεται το ζευγάρι με τη μικρή νεοφώτιστη, ενώ σε άλλες εμφανίζονται οι γονείς παρέα με στενούς φίλους και καλεσμένους.