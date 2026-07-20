Σχεδόν τρεις μήνες μετά τη δίκη για την υπόθεση revenge porn, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να μοιραστεί μερικές από τις σκέψεις και τα συναισθήματά της.

Με ένα διαφορετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, επέστρεψε η Ιωάννα Τούνη το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, τρεις μήνες μετά από τη δίκη για την υπόθεση revenge porn, η influencer, θέλησε να μοιραστεί ορισμένα από τα συναισθήματά της και να ευχαριστήσει δημόσια ορισμένα από τα πρόσωπα που στάθηκαν στο πλευρό της.

Όπως επισήμανε, θέλησε να μιλήσει αυτή τη χρονική περίοδο, καθώς οι τηλεοπτικές εκπομπές έχουν ολοκληρώσει την φετινή τηλεοπτική σεζόν και δεν θα μπουν στη διαδικασία να σχολιάσουν τα λεγόμενά της.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που θέλησε να ευχαριστήσει, ήταν και ο Δημήτρης Φιντιρίκος, ο οποίος κατέθεσε υπέρ της στο δικαστήριο ως αυτόπτης μάρτυρας.

Η εξομολόγηση της Ιωάννα Τούνη

Στο σχετικό βίντεο ακούγεται να λέει: «Άνοιξα κινητό να κάνω αυτό το βίντεο τώρα που ξέρω ότι έχουν κλείσει μερικές από τις πιο σιχαμένες εκπομπές της τηλεόρασης για καλοκαίρι… Οπότε δεν θα με σχολιάζουν συγκεκριμένα άτομα που καθόλου δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να κάνουμε ένα update για το δικαστήριο που έχει κάπου στους τρεις μήνες που τελείωσε».

«Το σκέφτομαι τόσο κοντά μου και τόσο μακριά μου. Είναι κάτι που έχω δώσει τόση ενέργεια και ένιωθα όλο το χειμώνα ότι μου έχει ρουφήξει όλη τη ψυχούλα. Η αλήθεια είναι πως όταν τελείωσε όλο αυτό και παρότι δικαιώθηκα και οι δύο κατηγορούμενοι βρέθηκαν ένοχοι για κακούργημα, ένιωθα ράκος. Αυτή είναι η λέξη που μπορεί να το περιγράψει».

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«Στο δρόμο έβλεπα τόσες πολλές συμπεθέρες από εσάς καταχαρούμενες και με αγκαλιάζατε. Μου λέγατε συγχαρητήρια για τη νίκη και μέχρι σήμερα έρχονται πάρα πολλές από εσάς - και άντρες πολλές φορές - και χαίρονται τόσο πολύ για το αποτέλεσμα. Απλά εγώ είχα αδειάσει τόσο πολύ ενεργειακά που όταν τελείωσε η δίκη κάπως δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω».

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη, μίλησε για τα συναισθήματα που την κατέβαλαν τόσο μετά τη δίκη, όσο και τώρα, τρεις μήνες μετά από την απόφαση του δικαστηρίου:

«Κατέληξα αντί να είμαι χαρούμενη και να το γιορτάζω, κάπως χαλάρωσα και μου βγήκε όλη η ένταση. Απλά έκλαιγα όλη μέρα, είχα κλειστεί πάρα πολύ στον εαυτό μου. Για τουλάχιστον 1,5 μήνα ήμουν χαλιά. Προσπαθούσα πάρα πολύ να μπορέσω να γυρίσω στην καθημερινότητά μου και να κάνω πράγματα που μου αρέσουν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να βάλω μία άνω τελεία σε όλο αυτό και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους μάρτυρες που ήρθαν για να καταθέσουν υπέρ μου, γιατί χάρη σε αυτούς υπήρξε υπόθεση πρακτικά. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο πόσο σημαντικό είναι αν βρεθείς αυτόπτης μάρτυρας σε κάποιο συμβάν, αν γνωρίζεις κάτι, αν έχεις αποδείξεις, πόσο σημαντικό είναι να πας και να το καταθέσεις».

«Σίγουρα το να βρεθείς σε ένα δικαστήριο δεν είναι ποτέ ευχάριστο αλλά η παρουσία σου μπορεί πραγματικά να λυτρώσει έναν άνθρωπο. Νιώθω πραγματικά ότι χρωστάω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους ανθρώπους που ήρθαν και κατέθεσαν για εμένα. Φυσικά, μόνο η αλήθεια, η δική σου αλήθεια, η δική σου κατάθεση, αν δεν ενισχύεται από τις καταθέσεις των δικών σου μαρτύρων δεν έχει ιδιαίτερη αξία. Αυτό που με συγκίνησε πραγματικά είναι ότι μπορεί να έχουν περάσει 9 χρόνια από την τέλεση των συμβάντων αυτών, με κάποια άτομα τα οποία ήταν μάρτυρες τότε είμαστε ακόμη φίλοι. Φυσικά ήρθαν και κατέθεσαν».

Ιωάννα Τούνη: Το «ευχαριστώ» στον Δημήτρη Φεντερίκο

Μιλώντας για τους ανθρώπους που τη στήριξαν και κατέθεσαν υπέρ της τόνισε: «Ακόμα και με άτομα τα οποία έχεις αλληλεπιδράσει ελάχιστες φορές και πραγματικά δεν σου χρωστάνε τίποτα να έρθουν να καταθέσουν, να μπλεχτούν σε μία υπόθεση. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τον Δημήτρη Φιντιρίκο ο οποίος μένει σε άλλη πόλη. Ήρθε από Αθήνα δύο φορές κιόλας για να καταθέσει στο δικαστήριο για εμένα γιατί απλά έτυχε να είναι αυτόπτης μάρτυρας στο beach bar που ξεκίνησε όλο αυτό το συμβάν και όταν τελείωσε».

{https://www.tiktok.com/@j.touni/video/7664552050314824982}

«Γνώριζε ποιος άνθρωπος ήταν πίσω από αυτό. Ειλικρινά δεν το περίμενα, και με εξέπληξε τόσο πολύ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι φίλος μου, δεν έχει να επωφεληθεί κάτι από εσένα, δεν μένει καν στην πόλη σου, έρχεται να καταθέσει και να πει την αλήθεια του. Να μιλάτε πάντα, ακόμη και ακόμα όταν αυτό δεν είναι ευχάριστο, δεν είναι εύκολο, κάποιος άνθρωπος μπορεί να το χρειάζεται πάρα πολύ, κάποια υπόθεση μπορεί να οδηγηθεί στο φως εξαιτίας μίας αξιόπιστης μαρτυρίας».

«Δεν ξέρω πώς νιώθω τώρα. Σίγουρα έχω χαλαρώσει πάρα πολύ παραπάνω, νιώθω κάπως ότι προσπαθώ να το αφήσω πίσω μου όλο αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι θα μπει μία άνω τελεία και δεν θα σταματήσει στα αλήθεια το δικαστήριο γιατί οι κατηγορούμενοι έχουν κάνει έφεση, άρα θα ενεργηθεί ξανά δίκη. Μέχρι τότε όμως, είμαι στη φάση να βρω τον εαυτό μου. Όλη η αγάπη που έχω πάρει από εσάς είναι ανεκτίμητη. Πραγματικά ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εσάς που με στηρίξατε, σε εσάς που ήρθατε να καταθέσετε για εμένα. Απλά σας ευχαριστώ, είμαι για πάντα ευγνώμων» κατέληξε η Ιωάννα Τούνη.